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Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной - 17.01.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:45+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. "Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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россия, украина, иран
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ИРАН
17:45 17.01.2025
 
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной

Пезешкиан: Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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