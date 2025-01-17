https://1prime.ru/20250117/ukraina-854289654.html
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной - 17.01.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:45+0300
2025-01-17T17:45+0300
2025-01-17T17:45+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. "Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://1prime.ru/20250117/ukraina-854287815.html
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россия, украина, иран
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ИРАН
Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Пезешкиан: Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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