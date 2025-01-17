https://1prime.ru/20250117/ukraina-854289654.html

Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной

Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной - 17.01.2025, ПРАЙМ

Президент Ирана выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной

Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:45+0300

2025-01-17T17:45+0300

2025-01-17T17:45+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. "Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://1prime.ru/20250117/ukraina-854287815.html

украина

иран

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2025

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