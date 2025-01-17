https://1prime.ru/20250117/vsu-854283580.html

Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области

Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области - 17.01.2025, ПРАЙМ

Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области

Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:20+0300

2025-01-17T15:20+0300

2025-01-17T15:20+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Вчера,16 января т.г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", - сказано в сообщении Минобороны.В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе противовоздушного боя все ракеты были успешно сбиты российской системой ПВО. О нанесенном ущербе и пострадавших не сообщалось.В связи с атакой со стороны ВСУ Минобороны России заявило о подготовке ответных мер.

https://1prime.ru/20250117/vsu-854270084.html

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