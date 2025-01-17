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Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области
Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области - 17.01.2025, ПРАЙМ
Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области
Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:20+0300
2025-01-17T15:20+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Вчера,16 января т.г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", - сказано в сообщении Минобороны.В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе противовоздушного боя все ракеты были успешно сбиты российской системой ПВО. О нанесенном ущербе и пострадавших не сообщалось.В связи с атакой со стороны ВСУ Минобороны России заявило о подготовке ответных мер.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ
Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородскую область шестью ракетами ATACMS, все они были сбиты
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Вчера,16 января т.г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", - сказано в сообщении Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе противовоздушного боя все ракеты были успешно сбиты российской системой ПВО. О нанесенном ущербе и пострадавших не сообщалось.
В связи с атакой со стороны ВСУ Минобороны России заявило о подготовке ответных мер.
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