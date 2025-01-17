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Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области
Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области - 17.01.2025, ПРАЙМ
Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области
Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:20+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Вчера,16 января т.г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", - сказано в сообщении Минобороны.В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе противовоздушного боя все ракеты были успешно сбиты российской системой ПВО. О нанесенном ущербе и пострадавших не сообщалось.В связи с атакой со стороны ВСУ Минобороны России заявило о подготовке ответных мер.
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россия, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ
15:20 17.01.2025
 
Минобороны готовит ответ на удар Киева ATACMS по Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область шестью ракетами ATACMS, все они были сбиты

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Украинская сторона в четверг попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Вчера,16 января т.г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", - сказано в сообщении Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе противовоздушного боя все ракеты были успешно сбиты российской системой ПВО. О нанесенном ущербе и пострадавших не сообщалось.
В связи с атакой со стороны ВСУ Минобороны России заявило о подготовке ответных мер.
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