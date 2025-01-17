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Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается в первые часы торгов

Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается в первые часы торгов - 17.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается в первые часы торгов

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует снижение, следует из данных торговой площадки. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:55+0300

2025-01-17T11:55+0300

2025-01-17T11:55+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует снижение, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск растет на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,94 рубля. "Наблюдается определенное равновесие, обусловленное взаимной компенсацией санкционного и сезонного факторов. Рубль остается торговаться в сформированных ранее диапазонах. Хотя (международные - ред.) санкции количественно сократили экспорт, это будет частично компенсироваться ростом цен на нефть, наблюдаемым с 23 декабря", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "На следующей неделе российская валюта начнет получать поддержку от приближения пика налогового периода, но она будет традиционно для последних месяцев очень слабой. Скорее всего, рубль будет искать равновесие и в отсутствие новых шоков заляжет на несколько недель в "боковик ", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

https://1prime.ru/20250116/rubl-854265288.html

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