https://1prime.ru/20250118/evropa-854300261.html

В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине

В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине

В Европе пребывают в ужасе от того, что российский президент Владимир Путин и избранный глава Белого дома Дональд Трамп могут достичь соглашения по Украине при... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T13:12+0300

2025-01-18T13:12+0300

2025-01-18T13:12+0300

спецоперация на украине

россия

сша

европа

украина

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Европе пребывают в ужасе от того, что российский президент Владимир Путин и избранный глава Белого дома Дональд Трамп могут достичь соглашения по Украине при условии, что Киев откажется от территориальных претензий, заявил немецкий политолог Александр Рар."Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину", - написал Рар в своем Telegram-канале.Политолог обратил внимание на открытую поддержку американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском правой партии "Альтернатива для Германии" (AdG) и его выпады в сторону политического истеблишмента ФРГ."Немцы жалуются. Элитам не понятно, что их ждет в будущем. Пока они думают, что им удастся усмирить Трампа, с одной стороны, выполняя его требования, с другой стороны, надеясь, что глубинное государство в США не позволит новоизбранному президенту так распоясаться", - пишет Рар.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и деназификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://1prime.ru/20250118/putin-854298635.html

сша

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, европа, украина, дональд трамп, владимир путин