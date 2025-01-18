https://1prime.ru/20250118/evropa-854300261.html
В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине
В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине
В Европе пребывают в ужасе от того, что российский президент Владимир Путин и избранный глава Белого дома Дональд Трамп могут достичь соглашения по Украине при... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T13:12+0300
2025-01-18T13:12+0300
2025-01-18T13:12+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Европе пребывают в ужасе от того, что российский президент Владимир Путин и избранный глава Белого дома Дональд Трамп могут достичь соглашения по Украине при условии, что Киев откажется от территориальных претензий, заявил немецкий политолог Александр Рар."Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину", - написал Рар в своем Telegram-канале.Политолог обратил внимание на открытую поддержку американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском правой партии "Альтернатива для Германии" (AdG) и его выпады в сторону политического истеблишмента ФРГ."Немцы жалуются. Элитам не понятно, что их ждет в будущем. Пока они думают, что им удастся усмирить Трампа, с одной стороны, выполняя его требования, с другой стороны, надеясь, что глубинное государство в США не позволит новоизбранному президенту так распоясаться", - пишет Рар.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и деназификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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россия, сша, европа, украина, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
В ЕС забили тревогу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине
Политолог Рар: в Европе в ужасе, что Трамп и Путин могут договориться по Украине
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Европе пребывают в ужасе от того, что российский президент Владимир Путин и избранный глава Белого дома Дональд Трамп могут достичь соглашения по Украине при условии, что Киев откажется от территориальных претензий, заявил немецкий политолог Александр Рар.
"Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину", - написал Рар в своем Telegram-канале.
Политолог обратил внимание на открытую поддержку американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском правой партии "Альтернатива для Германии" (AdG) и его выпады в сторону политического истеблишмента ФРГ.
На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа
"Немцы жалуются. Элитам не понятно, что их ждет в будущем. Пока они думают, что им удастся усмирить Трампа, с одной стороны, выполняя его требования, с другой стороны, надеясь, что глубинное государство в США не позволит новоизбранному президенту так распоясаться", - пишет Рар.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и деназификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.