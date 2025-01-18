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Госдолг США обновил исторический максимум - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Госдолг США обновил исторический максимум
Госдолг США обновил исторический максимум - 18.01.2025, ПРАЙМ
Госдолг США обновил исторический максимум
Госдолг США по состоянию на середину текущей недели достиг отметки в 36,174 триллиона долларов, что с учетом численности населения в 340,1 миллиона человек дает | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T07:47+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Госдолг США по состоянию на середину текущей недели достиг отметки в 36,174 триллиона долларов, что с учетом численности населения в 340,1 миллиона человек дает 106,4 тысячи долларов в пересчете на одного американца, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина. За прошлый год госдолг США увеличился на 7%, или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на конец прошлого года - 286,3 миллиарда. И для борьбы с растущей задолженностью было принято решение вернуться к фиксированному уровню потолка государственного долга спустя полтора года после его отмены. Однако ранее опрошенные агентством эксперты высказали сомнение в эффективности такого решения: страна накапливала долг много лет и помочь могут только сокращение военных расходов, трат на госаппарат и повышение налогов для обеспеченных граждан. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ. При Байдене же многие страны стали снижать зависимость от доллара в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют.
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мировая экономика, сша, москва, джо байден, всемирный банк, мвф
Мировая экономика, Экономика, США, МОСКВА, Джо Байден, Всемирный банк, МВФ
07:47 18.01.2025 (обновлено: 07:58 18.01.2025)
 
Госдолг США обновил исторический максимум

Госдолг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Госдолг США по состоянию на середину текущей недели достиг отметки в 36,174 триллиона долларов, что с учетом численности населения в 340,1 миллиона человек дает 106,4 тысячи долларов в пересчете на одного американца, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина.
За прошлый год госдолг США увеличился на 7%, или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на конец прошлого года - 286,3 миллиарда. И для борьбы с растущей задолженностью было принято решение вернуться к фиксированному уровню потолка государственного долга спустя полтора года после его отмены.
Однако ранее опрошенные агентством эксперты высказали сомнение в эффективности такого решения: страна накапливала долг много лет и помочь могут только сокращение военных расходов, трат на госаппарат и повышение налогов для обеспеченных граждан.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ.
При Байдене же многие страны стали снижать зависимость от доллара в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДжо БайденВсемирный банкМВФ
 
 
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