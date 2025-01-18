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В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля

В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля - 18.01.2025, ПРАЙМ

В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля

Курс рубля относительно иранского риала вскоре будет формироваться на основе соглашения участников торгов, заявил председатель Центрального Банка Ирана Мохаммад | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T00:43+0300

2025-01-18T00:43+0300

2025-01-18T00:43+0300

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ТЕГЕРАН, 18 янв - ПРАЙМ. Курс рубля относительно иранского риала вскоре будет формироваться на основе соглашения участников торгов, заявил председатель Центрального Банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин. "Мы предпримем новые меры касательно России. Сейчас мы устанавливаем курс рубля в центре обмена и определяем курс риала относительно рубля вместе с Центральным Банком. Теперь мы в сотрудничестве с "Мир Бизнес Банком" определим, как формировать курс рубля. Курс рубля станет отдельным и будет формироваться на основе соглашения участников торгов. Будьте уверены, что в течение ближайшей недели-двух вы услышите хорошие новости, в этой сфере проблем не будет", - передает слова председателя агентство Tasnim. Иран и Россия еще в мае 2022 года договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года - соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям и теперь проводят операции в своих национальных валютах. Активно реализуется проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в следующем году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В составе иранской делегации, прибывшей в Москву вместе с президентом исламской республики, - глава МИД республики Аббас Аракчи, посол Ирана в России Казем Джалали, министр нефти, председатель иранской части Постоянной Ирано-Российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мохсен Пакнежад, министр энергетики Аббас Алиабади, министр дорог и градостроительства Фарзане Садег Мальваджерд, министр экономики и финансов Абдолнасер Хемати, министр сельскохозяйственного джихада Ирана Голамреза Нури Газальдже, председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин и другие.

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рынки, финансы, иран, тегеран, москва, владимир путин, центральные банки, центральный банк, мид