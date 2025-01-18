Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля - 18.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250118/iran-854296243.html
В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля
В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля
Курс рубля относительно иранского риала вскоре будет формироваться на основе соглашения участников торгов, заявил председатель Центрального Банка Ирана Мохаммад | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T00:43+0300
2025-01-18T00:43+0300
рынки
финансы
экономика
иран
тегеран
москва
владимир путин
центральные банки
центральный банк
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854296243.jpg?1737150225
ТЕГЕРАН, 18 янв - ПРАЙМ. Курс рубля относительно иранского риала вскоре будет формироваться на основе соглашения участников торгов, заявил председатель Центрального Банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин. "Мы предпримем новые меры касательно России. Сейчас мы устанавливаем курс рубля в центре обмена и определяем курс риала относительно рубля вместе с Центральным Банком. Теперь мы в сотрудничестве с "Мир Бизнес Банком" определим, как формировать курс рубля. Курс рубля станет отдельным и будет формироваться на основе соглашения участников торгов. Будьте уверены, что в течение ближайшей недели-двух вы услышите хорошие новости, в этой сфере проблем не будет", - передает слова председателя агентство Tasnim. Иран и Россия еще в мае 2022 года договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года - соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям и теперь проводят операции в своих национальных валютах. Активно реализуется проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в следующем году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В составе иранской делегации, прибывшей в Москву вместе с президентом исламской республики, - глава МИД республики Аббас Аракчи, посол Ирана в России Казем Джалали, министр нефти, председатель иранской части Постоянной Ирано-Российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мохсен Пакнежад, министр энергетики Аббас Алиабади, министр дорог и градостроительства Фарзане Садег Мальваджерд, министр экономики и финансов Абдолнасер Хемати, министр сельскохозяйственного джихада Ирана Голамреза Нури Газальдже, председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин и другие.
иран
тегеран
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, финансы, иран, тегеран, москва, владимир путин, центральные банки, центральный банк, мид
Рынки, Финансы, Экономика, ИРАН, Тегеран, МОСКВА, Владимир Путин, центральные банки, Центральный банк, МИД
00:43 18.01.2025
 
В Иране рассказали, как будет формироваться курс рубля

Фарзин: курс рубля будет формироваться на основе соглашения участников торгов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 18 янв - ПРАЙМ. Курс рубля относительно иранского риала вскоре будет формироваться на основе соглашения участников торгов, заявил председатель Центрального Банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.
"Мы предпримем новые меры касательно России. Сейчас мы устанавливаем курс рубля в центре обмена и определяем курс риала относительно рубля вместе с Центральным Банком. Теперь мы в сотрудничестве с "Мир Бизнес Банком" определим, как формировать курс рубля. Курс рубля станет отдельным и будет формироваться на основе соглашения участников торгов. Будьте уверены, что в течение ближайшей недели-двух вы услышите хорошие новости, в этой сфере проблем не будет", - передает слова председателя агентство Tasnim.
Иран и Россия еще в мае 2022 года договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года - соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям и теперь проводят операции в своих национальных валютах.
Активно реализуется проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в следующем году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
В составе иранской делегации, прибывшей в Москву вместе с президентом исламской республики, - глава МИД республики Аббас Аракчи, посол Ирана в России Казем Джалали, министр нефти, председатель иранской части Постоянной Ирано-Российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мохсен Пакнежад, министр энергетики Аббас Алиабади, министр дорог и градостроительства Фарзане Садег Мальваджерд, министр экономики и финансов Абдолнасер Хемати, министр сельскохозяйственного джихада Ирана Голамреза Нури Газальдже, председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин и другие.
 
ЭкономикаРынкиФинансыИРАНТегеранМОСКВАВладимир Путинцентральные банкиЦентральный банкМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала