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Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5 - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250118/sud-854296548.html
Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5
Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5 - 18.01.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5
Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск осужденного экс-владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к "Транснефти" на 5 миллиардов долларов, сообщила... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T02:22+0300
2025-01-18T02:22+0300
энергетика
нефть
бизнес
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англия
уэльс
зиявудин магомедов
транснефть
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск осужденного экс-владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к "Транснефти" на 5 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба "Транснефти". "В 2023 году Зиявудин Магомедов и подконтрольные ему компании обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с иском к ПАО "Транснефть" о взыскании 5 миллиардов долларов США в связи с якобы незаконной продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. 17 января 2025 года суд, поддержав позицию юристов и представителей ПАО "Транснефть", отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования Зиявудина Магомедова", - говорится в сообщении. Как заявляет пресс-служба, сторона Магомедова попыталась опорочить деловую репутацию "Транснефти", "воспользоваться сложной геополитической ситуацией и ввести в заблуждение английский суд, предоставив недостоверную информацию о сделке, основываясь на голословных утверждениях и выдуманной версии событий". "ПАО "Транснефть" опровергло обвинения и доказало законность сделки, совершенной на рыночных условиях с получением необходимых согласований", - подчеркивается в сообщении. Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается личного имущества, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших граждан РФ.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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нефть, бизнес, москва, англия, уэльс, зиявудин магомедов, транснефть, fesco, porsche, toyota camry
Энергетика, Нефть, Бизнес, МОСКВА, Англия, Уэльс, Зиявудин Магомедов, Транснефть, FESCO, Porsche, Toyota Camry
02:22 18.01.2025
 
Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5

Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" Магомедова к "Транснефти

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск осужденного экс-владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к "Транснефти" на 5 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба "Транснефти".
"В 2023 году Зиявудин Магомедов и подконтрольные ему компании обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с иском к ПАО "Транснефть" о взыскании 5 миллиардов долларов США в связи с якобы незаконной продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. 17 января 2025 года суд, поддержав позицию юристов и представителей ПАО "Транснефть", отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования Зиявудина Магомедова", - говорится в сообщении.
Как заявляет пресс-служба, сторона Магомедова попыталась опорочить деловую репутацию "Транснефти", "воспользоваться сложной геополитической ситуацией и ввести в заблуждение английский суд, предоставив недостоверную информацию о сделке, основываясь на голословных утверждениях и выдуманной версии событий".
"ПАО "Транснефть" опровергло обвинения и доказало законность сделки, совершенной на рыночных условиях с получением необходимых согласований", - подчеркивается в сообщении.
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием.
Суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается личного имущества, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.
Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших граждан РФ.
 
ЭнергетикаНефтьБизнесМОСКВААнглияУэльсЗиявудин МагомедовТранснефтьFESCOPorscheToyota Camry
 
 
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