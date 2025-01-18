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Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5

Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5 - 18.01.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск экс-владельца группы "Сумма" к "Транснефти" на $5

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск осужденного экс-владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к "Транснефти" на 5 миллиардов долларов, сообщила... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T02:22+0300

2025-01-18T02:22+0300

2025-01-18T02:22+0300

энергетика

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск осужденного экс-владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к "Транснефти" на 5 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба "Транснефти". "В 2023 году Зиявудин Магомедов и подконтрольные ему компании обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с иском к ПАО "Транснефть" о взыскании 5 миллиардов долларов США в связи с якобы незаконной продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. 17 января 2025 года суд, поддержав позицию юристов и представителей ПАО "Транснефть", отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования Зиявудина Магомедова", - говорится в сообщении. Как заявляет пресс-служба, сторона Магомедова попыталась опорочить деловую репутацию "Транснефти", "воспользоваться сложной геополитической ситуацией и ввести в заблуждение английский суд, предоставив недостоверную информацию о сделке, основываясь на голословных утверждениях и выдуманной версии событий". "ПАО "Транснефть" опровергло обвинения и доказало законность сделки, совершенной на рыночных условиях с получением необходимых согласований", - подчеркивается в сообщении. Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается личного имущества, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших граждан РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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