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"Остановить на границе". Украина начала готовиться к сдаче целого региона - 18.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250118/svo-854301781.html
"Остановить на границе". Украина начала готовиться к сдаче целого региона
"Остановить на границе". Украина начала готовиться к сдаче целого региона - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Остановить на границе". Украина начала готовиться к сдаче целого региона
Украинский журналист Юрий Бутусов предсказал в своем видеоблоге, что в скором времени ВС Украины сдадут частям ВС РФ Красноармейск (в украинской топонимике —... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T16:08+0300
2025-01-18T16:09+0300
спецоперация на украине
всу
днепропетровская область
прогноз
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Украинский журналист Юрий Бутусов предсказал в своем видеоблоге, что в скором времени ВС Украины сдадут частям ВС РФ Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) и всю территорию Донецкой Народной Республики, после чего призвал готовиться к обороне уже Днепропетровской области."Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска, - заявил Бутусов. - Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области".При этом украинский журналист выразил уверенность, что формирования Вооруженных сил Украины способны удерживать под своим контролем часть территории Донецкой Народной Республики только ограниченное время, и то для этого требуются существенные усилия и ресурсы, которых у Украины становится все меньше и меньше.
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всу, днепропетровская область, прогноз
Спецоперация на Украине, ВСУ, Днепропетровская область, прогноз
16:08 18.01.2025 (обновлено: 16:09 18.01.2025)
 
"Остановить на границе". Украина начала готовиться к сдаче целого региона

Украинский журналист Бутусов призвал перейти к обороне Днепропетровской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Украинский журналист Юрий Бутусов предсказал в своем видеоблоге, что в скором времени ВС Украины сдадут частям ВС РФ Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) и всю территорию Донецкой Народной Республики, после чего призвал готовиться к обороне уже Днепропетровской области.
"Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска, - заявил Бутусов. - Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области".
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При этом украинский журналист выразил уверенность, что формирования Вооруженных сил Украины способны удерживать под своим контролем часть территории Донецкой Народной Республики только ограниченное время, и то для этого требуются существенные усилия и ресурсы, которых у Украины становится все меньше и меньше.
 
Спецоперация на УкраинеВСУДнепропетровская областьпрогноз
 
 
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