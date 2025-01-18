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Немецкие солдаты на Украине. Писториус поделился планами на будущее

Немецкие солдаты на Украине. Писториус поделился планами на будущее - 18.01.2025, ПРАЙМ

Немецкие солдаты на Украине. Писториус поделился планами на будущее

Если Киев и Москва заключат соглашение о прекращении огня, подразделения бундесвера могут принять участие в миротворческой миссии на Украине. Об этом в беседе с | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T17:01+0300

2025-01-18T17:01+0300

2025-01-18T17:13+0300

спецоперация на украине

бундесвер

украина

борис писториус

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Если Киев и Москва заключат соглашение о прекращении огня, подразделения бундесвера могут принять участие в миротворческой миссии на Украине. Об этом в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус."Этот вопрос (отправка подразделений бундесвера на Украину - прим. ред.) будет обсуждаться, когда придет время, - заявил глава немецкого оборонного ведомства. - Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность".Вместе с тем он рассказал о своем намерении в скором времени отправится в Соединенные Штаты для налаживания контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа.В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат заявления о размещении европейских воинских контингентов на украинской территории с так называемой миротворческой миссией. Наиболее активно эта тема муссируется в Британии и Франции, где даже называлась предполагаемая численность "миротворческого контингента" - порядка 40 тыс, человек, как сообщали европейские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

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бундесвер, украина, борис писториус