https://1prime.ru/20250118/svo-854302665.html

"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО

"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО - 18.01.2025, ПРАЙМ

"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО

Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T17:46+0300

2025-01-18T17:46+0300

2025-01-18T17:49+0300

спецоперация на украине

россия

украина

экспертное мнение

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его утверждению, "русские выиграли эту войну". Исходя из этого положения, Макгрегор заявил, что в настоящий момент "вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся".Российское руководство многократно заявляло, что Москва готова к переговорам, но украинские власти законодательно запретили вести переговоры с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, Киеву необходимо отменить запрет на переговоры с РФ.

https://1prime.ru/20250117/svo-854288993.html

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россия, украина, экспертное мнение