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"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО - 18.01.2025, ПРАЙМ
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"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО
Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T17:46+0300
2025-01-18T17:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его утверждению, "русские выиграли эту войну". Исходя из этого положения, Макгрегор заявил, что в настоящий момент "вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся".Российское руководство многократно заявляло, что Москва готова к переговорам, но украинские власти законодательно запретили вести переговоры с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, Киеву необходимо отменить запрет на переговоры с РФ.
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россия, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, экспертное мнение
17:46 18.01.2025 (обновлено: 17:49 18.01.2025)
 
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО

Макгрегор: как далеко Россия захочет продвинуться на запад - главный вопрос СВО

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его утверждению, "русские выиграли эту войну".
Исходя из этого положения, Макгрегор заявил, что в настоящий момент "вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся".
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
Вчера, 17:32
Российское руководство многократно заявляло, что Москва готова к переговорам, но украинские власти законодательно запретили вести переговоры с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, Киеву необходимо отменить запрет на переговоры с РФ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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