https://1prime.ru/20250118/svo-854302665.html
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО
Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T17:46+0300
2025-01-18T17:46+0300
2025-01-18T17:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его утверждению, "русские выиграли эту войну". Исходя из этого положения, Макгрегор заявил, что в настоящий момент "вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся".Российское руководство многократно заявляло, что Москва готова к переговорам, но украинские власти законодательно запретили вести переговоры с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, Киеву необходимо отменить запрет на переговоры с РФ.
https://1prime.ru/20250117/svo-854288993.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, экспертное мнение
"Как далеко". В США определили главный вопрос завершения СВО
Макгрегор: как далеко Россия захочет продвинуться на запад - главный вопрос СВО
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ.
Не кто победит в конфликте на Украине, а как далеко Российская Федерация захочет продвинуться на запад, - вот главный вопрос завершения СВО. Такое мнение в соцсети X
высказал экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его утверждению, "русские выиграли эту войну".
Исходя из этого положения, Макгрегор заявил, что в настоящий момент "вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся".
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
Российское руководство многократно заявляло, что Москва готова к переговорам, но украинские власти законодательно запретили вести переговоры с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, Киеву необходимо отменить запрет на переговоры с РФ.