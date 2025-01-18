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"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников
"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников
ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T23:43+0300
2025-01-18T23:43+0300
2025-01-18T23:43+0300
спецоперация на украине
вс рф
удар
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги."Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", - сообщил координатор сопротивления.Он рассказал, что место наемники размещались в базе отдыха "Лесная поляна" на окраине Харькова. Харьковчане регулярно замечали в этом районе иностранных военных, слышали испанскую речь. На месте удара, как отметили участники пророссийского сопротивления, возник большой пожар, и сейчас на месте работают порядка десяти машин скорой помощи, пожарные и военнослужащие ВСУ. "Редкого качества прилет", - отметил Лебедев.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, удар, иностранные наемники, ХАРЬКОВ
"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", - сообщил координатор сопротивления.
Он рассказал, что место наемники размещались в базе отдыха "Лесная поляна" на окраине Харькова. Харьковчане регулярно замечали в этом районе иностранных военных, слышали испанскую речь.
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На месте удара, как отметили участники пророссийского сопротивления, возник большой пожар, и сейчас на месте работают порядка десяти машин скорой помощи, пожарные и военнослужащие ВСУ.
"Редкого качества прилет", - отметил Лебедев.