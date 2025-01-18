https://1prime.ru/20250118/svo-854304684.html

"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников

"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников - 18.01.2025, ПРАЙМ

"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников

ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T23:43+0300

2025-01-18T23:43+0300

2025-01-18T23:43+0300

спецоперация на украине

вс рф

удар

иностранные наемники

харьков

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги."Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", - сообщил координатор сопротивления.Он рассказал, что место наемники размещались в базе отдыха "Лесная поляна" на окраине Харькова. Харьковчане регулярно замечали в этом районе иностранных военных, слышали испанскую речь. На месте удара, как отметили участники пророссийского сопротивления, возник большой пожар, и сейчас на месте работают порядка десяти машин скорой помощи, пожарные и военнослужащие ВСУ. "Редкого качества прилет", - отметил Лебедев.

https://1prime.ru/20250118/provokatsii-854302922.html

харьков

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вс рф, удар, иностранные наемники, харьков