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"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников - 18.01.2025, ПРАЙМ
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"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников
"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников
ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T23:43+0300
2025-01-18T23:43+0300
спецоперация на украине
вс рф
удар
иностранные наемники
харьков
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги."Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", - сообщил координатор сопротивления.Он рассказал, что место наемники размещались в базе отдыха "Лесная поляна" на окраине Харькова. Харьковчане регулярно замечали в этом районе иностранных военных, слышали испанскую речь. На месте удара, как отметили участники пророссийского сопротивления, возник большой пожар, и сейчас на месте работают порядка десяти машин скорой помощи, пожарные и военнослужащие ВСУ. "Редкого качества прилет", - отметил Лебедев.
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вс рф, удар, иностранные наемники, харьков
Спецоперация на Украине, ВС РФ, удар, иностранные наемники, ХАРЬКОВ
23:43 18.01.2025
 
"Редкого качества прилет". Подполье сообщило об ударе по базе наемников

Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае
© МЧС РФ
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли эффективный удар по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины под Харьковом - "прилет очень результативный", передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", - сообщил координатор сопротивления.
Он рассказал, что место наемники размещались в базе отдыха "Лесная поляна" на окраине Харькова. Харьковчане регулярно замечали в этом районе иностранных военных, слышали испанскую речь.
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На месте удара, как отметили участники пророссийского сопротивления, возник большой пожар, и сейчас на месте работают порядка десяти машин скорой помощи, пожарные и военнослужащие ВСУ.
"Редкого качества прилет", - отметил Лебедев.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФудариностранные наемникиХАРЬКОВ
 
 
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