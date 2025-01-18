https://1prime.ru/20250118/ukraina-854299663.html

В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине

В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ

В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине

Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта в Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T11:51+0300

2025-01-18T11:51+0300

2025-01-18T11:51+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта в Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщее мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал, что Владимир Зеленский украл больше, чем все предыдущие президенты Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТТСК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации в Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-либо переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://1prime.ru/20250117/ukraina-854289654.html

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