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В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ
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В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине
В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине
Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта в Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T11:51+0300
2025-01-18T11:51+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта в Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщее мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал, что Владимир Зеленский украл больше, чем все предыдущие президенты Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТТСК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации в Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-либо переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
11:51 18.01.2025
 
В Раде назвали человека, который мешает урегулированию конфликта на Украине

Дубинский назвал узурпацию власти Зеленским помехой решению конфликта на Украине

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта в Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны", — написал он.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщее мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
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В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал, что Владимир Зеленский украл больше, чем все предыдущие президенты Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТТСК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации в Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-либо переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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