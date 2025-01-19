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Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США - 19.01.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T06:35+0300

2025-01-19T06:35+0300

2025-01-19T06:35+0300

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги", такое мнение выразил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, добавив, что при этом неизбежен высокий уровень дефицита бюджета. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов - ред.), и то не сразу", - считает Табах. "История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют "вырастать" из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно", - сказал эксперт. Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет "инерционной", а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. "Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы", - добавил эксперт. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.

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мировая экономика, сша, москва, европа, дональд трамп, антон табах, джо байден, нато