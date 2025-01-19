Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250119/analitik-854305149.html
Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США
Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США - 19.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США
США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T06:35+0300
2025-01-19T06:35+0300
мировая экономика
экономика
сша
москва
европа
дональд трамп
антон табах
джо байден
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854305149.jpg?1737257721
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги", такое мнение выразил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, добавив, что при этом неизбежен высокий уровень дефицита бюджета. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов - ред.), и то не сразу", - считает Табах. "История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют "вырастать" из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно", - сказал эксперт. Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет "инерционной", а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. "Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы", - добавил эксперт. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.
сша
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, москва, европа, дональд трамп, антон табах, джо байден, нато
Мировая экономика, Экономика, США, МОСКВА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Антон Табах, Джо Байден, НАТО
06:35 19.01.2025
 
Аналитик оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

Экономист Табах: США вряд ли удастся существенно сократить расходы бюджета при Трампе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги", такое мнение выразил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, добавив, что при этом неизбежен высокий уровень дефицита бюджета.
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
"Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов - ред.), и то не сразу", - считает Табах.
"История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют "вырастать" из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно", - сказал эксперт.
Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет "инерционной", а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. "Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы", - добавил эксперт.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАЕВРОПАДональд ТрампАнтон ТабахДжо БайденНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала