https://1prime.ru/20250119/avto-854287071.html
В России выставили на продажу редкий Opel Admiral 1939 года
В России выставили на продажу редкий Opel Admiral 1939 года - 19.01.2025, ПРАЙМ
В России выставили на продажу редкий Opel Admiral 1939 года
На платформе Авито Авто появилось объявление о продаже Opel Admiral 1939 года выпуска. Этот автомобиль представляет особый интерес для коллекционеров и... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T10:00+0300
2025-01-19T10:00+0300
2025-01-19T10:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. На платформе Авито Авто появилось объявление о продаже Opel Admiral 1939 года выпуска. Этот автомобиль представляет особый интерес для коллекционеров и ценителей истории автомобилестроения, а также привлекает внимание ярким экстерьером.Автомобиль Opel Admiral, представленный в 1937 году, был флагманской моделью немецкого автопроизводителя и относился к премиальному сегменту. Интересно, что название было выбрано не случайно: оно должно было подчеркивать высший статус модели в линейке Opel, как адмирал является высшим военно-морским чином.Admiral был одним из самых дорогих и престижных автомобилей своего времени в Германии. Он конкурировал с такими престижными марками, как Horch и Mercedes-Benz, при этом предлагая более доступную цену при сопоставимом уровне комфорта и технологий. Всего было выпущено лишь 6400 экземпляров этой модели, что делает каждый сохранившийся автомобиль настоящей редкостью.Характерной особенностью модели была передовая для того времени аэродинамическая форма кузова с интегрированными в крылья фарами. Admiral также был одним из первых европейских автомобилей с гидравлическими тормозами на всех колёсах. К тому же модель стала первым автомобилем Opel, получившим независимую переднюю подвеску, что было революционным решением для конца 1930-х годов.Представленный на платформе Авито Авто экземпляр примечателен своей технической составляющей. Изначально автомобиль оснащался 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 86 лошадиных сил. Однако в ходе реставрации в него был установлен более современный двигатель от Opel Omega A объёмом 2 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Автомобиль сохранил оригинальную механическую коробку передач и задний привод. Кузов седана окрашен в эффектный темно-красный цвет, который подчеркивает его величественные пропорции.Admiral 1939 года представляет собой редкий образец немецкого автопрома, сочетающий в себе элегантность дизайна 1930-х годов с инженерными решениями того времени. Сохранившихся экземпляров Opel Admiral первого поколения осталось крайне мало, что делает данное предложение особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов классических автомобилей.
https://1prime.ru/20250106/astra-854051974.html
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эксклюзив, авто
В России выставили на продажу редкий Opel Admiral 1939 года
"Авито Авто: в России выставили на продажу редкий Opel Admiral 1939 года
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. На платформе Авито Авто появилось объявление о продаже Opel Admiral 1939 года выпуска. Этот автомобиль представляет особый интерес для коллекционеров и ценителей истории автомобилестроения, а также привлекает внимание ярким экстерьером.
Автомобиль Opel Admiral, представленный в 1937 году, был флагманской моделью немецкого автопроизводителя и относился к премиальному сегменту. Интересно, что название было выбрано не случайно: оно должно было подчеркивать высший статус модели в линейке Opel, как адмирал является высшим военно-морским чином.
Admiral был одним из самых дорогих и престижных автомобилей своего времени в Германии. Он конкурировал с такими престижными марками, как Horch и Mercedes-Benz, при этом предлагая более доступную цену при сопоставимом уровне комфорта и технологий. Всего было выпущено лишь 6400 экземпляров этой модели, что делает каждый сохранившийся автомобиль настоящей редкостью.
Характерной особенностью модели была передовая для того времени аэродинамическая форма кузова с интегрированными в крылья фарами. Admiral также был одним из первых европейских автомобилей с гидравлическими тормозами на всех колёсах. К тому же модель стала первым автомобилем Opel, получившим независимую переднюю подвеску, что было революционным решением для конца 1930-х годов.
Представленный на платформе Авито Авто экземпляр примечателен своей технической составляющей. Изначально автомобиль оснащался 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 86 лошадиных сил. Однако в ходе реставрации в него был установлен более современный двигатель от Opel Omega A объёмом 2 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Автомобиль сохранил оригинальную механическую коробку передач и задний привод. Кузов седана окрашен в эффектный темно-красный цвет, который подчеркивает его величественные пропорции.
Admiral 1939 года представляет собой редкий образец немецкого автопрома, сочетающий в себе элегантность дизайна 1930-х годов с инженерными решениями того времени. Сохранившихся экземпляров Opel Admiral первого поколения осталось крайне мало, что делает данное предложение особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов классических автомобилей.
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