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Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты

Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты - 19.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T07:00+0300

2025-01-19T07:00+0300

2025-01-19T07:00+0300

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за 2024 год. Оказалось, что среди предложений от физлиц пользователи чаще всего хотели приобрести в кредит японские и южнокорейские машины.По данным Авито Авто, среди марок по доле в заявках на кредит лидирует Toyota, на которую пришлось 10,5% от всех заявок. Практически столько же получила Kia: ее доля составила 10,2%. Также в топ-5 брендов вошли Hyundai (8%), BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%). Лидер среди отечественных брендов ВАЗ (LADA) оказался на 7-м месте с долей 4,7%.На первом месте среди моделей, на которые пользователи платформы Авито Авто оформляли кредитные заявки, оказалась Toyota Camry: ее доля составила 3,6%. Вторую строку занял Hyundai Solaris с 2,4%, а третью – Kia Rio с 2,1%. Четвертое и пятое место делят ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Sportage – у них по 1,7%."Рейтинг автомобилей, на приобретение которых в кредит чаще всего подают заявки, отражает востребованность моделей. Например, Toyota Camry, чья доля в сегменте автомобилей дороже 3 млн рублей составила 3,3% в 2024 году, стабильно входит в число наиболее желаемых моделей для приобретения в кредит. И интеграция кредитного сервиса непосредственно в объявления о продаже авто на Авито Авто существенно упрощает процесс покупки машины. На платформе пользователи могут подать заявку на оформление кредита на покупку автомобиля с пробегом и получить решение от банков-партнеров за несколько минут", – прокомментировала Анна Григорова, руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто.

https://1prime.ru/20250117/avto-854279147.html

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россия, авто, эксклюзив