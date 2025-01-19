https://1prime.ru/20250119/avto-854288321.html
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты - 19.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T07:00+0300
2025-01-19T07:00+0300
2025-01-19T07:00+0300
россия
авто
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за 2024 год. Оказалось, что среди предложений от физлиц пользователи чаще всего хотели приобрести в кредит японские и южнокорейские машины.По данным Авито Авто, среди марок по доле в заявках на кредит лидирует Toyota, на которую пришлось 10,5% от всех заявок. Практически столько же получила Kia: ее доля составила 10,2%. Также в топ-5 брендов вошли Hyundai (8%), BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%). Лидер среди отечественных брендов ВАЗ (LADA) оказался на 7-м месте с долей 4,7%.На первом месте среди моделей, на которые пользователи платформы Авито Авто оформляли кредитные заявки, оказалась Toyota Camry: ее доля составила 3,6%. Вторую строку занял Hyundai Solaris с 2,4%, а третью – Kia Rio с 2,1%. Четвертое и пятое место делят ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Sportage – у них по 1,7%."Рейтинг автомобилей, на приобретение которых в кредит чаще всего подают заявки, отражает востребованность моделей. Например, Toyota Camry, чья доля в сегменте автомобилей дороже 3 млн рублей составила 3,3% в 2024 году, стабильно входит в число наиболее желаемых моделей для приобретения в кредит. И интеграция кредитного сервиса непосредственно в объявления о продаже авто на Авито Авто существенно упрощает процесс покупки машины. На платформе пользователи могут подать заявку на оформление кредита на покупку автомобиля с пробегом и получить решение от банков-партнеров за несколько минут", – прокомментировала Анна Григорова, руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто.
https://1prime.ru/20250117/avto-854279147.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, эксклюзив
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты
"Авито Авто": россияне чаще всего интересуются кредитом на японские авто
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за 2024 год. Оказалось, что среди предложений от физлиц пользователи чаще всего хотели приобрести в кредит японские и южнокорейские машины.
По данным Авито Авто, среди марок по доле в заявках на кредит лидирует Toyota, на которую пришлось 10,5% от всех заявок. Практически столько же получила Kia: ее доля составила 10,2%. Также в топ-5 брендов вошли Hyundai (8%), BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%). Лидер среди отечественных брендов ВАЗ (LADA) оказался на 7-м месте с долей 4,7%.
На первом месте среди моделей, на которые пользователи платформы Авито Авто оформляли кредитные заявки, оказалась Toyota Camry: ее доля составила 3,6%. Вторую строку занял Hyundai Solaris с 2,4%, а третью – Kia Rio с 2,1%. Четвертое и пятое место делят ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Sportage – у них по 1,7%.
"Рейтинг автомобилей, на приобретение которых в кредит чаще всего подают заявки, отражает востребованность моделей. Например, Toyota Camry, чья доля в сегменте автомобилей дороже 3 млн рублей составила 3,3% в 2024 году, стабильно входит в число наиболее желаемых моделей для приобретения в кредит. И интеграция кредитного сервиса непосредственно в объявления о продаже авто на Авито Авто существенно упрощает процесс покупки машины. На платформе пользователи могут подать заявку на оформление кредита на покупку автомобиля с пробегом и получить решение от банков-партнеров за несколько минут", – прокомментировала Анна Григорова, руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто.
Топ-10 авто по доле в заявках на кредиты через платформу Авито Авто
Марка
Модель
Доля в запросах
Toyota
Camry
3,6%
Hyundai
Solaris
2,4%
Kia
Rio
2,1%
ВАЗ (LADA)
Vesta
1,71%
Kia
Sportage
1,7%
BMW
5 серия
1,7%
Mercedes-Benz
E-класс
1,66%
BMW
3 серия
1,4%
Skoda
Octavia
1,38%
Toyota
RAV4
1,37%
Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке