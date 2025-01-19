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Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты - 19.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T07:00+0300
2025-01-19T07:00+0300
россия
авто
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за 2024 год. Оказалось, что среди предложений от физлиц пользователи чаще всего хотели приобрести в кредит японские и южнокорейские машины.По данным Авито Авто, среди марок по доле в заявках на кредит лидирует Toyota, на которую пришлось 10,5% от всех заявок. Практически столько же получила Kia: ее доля составила 10,2%. Также в топ-5 брендов вошли Hyundai (8%), BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%). Лидер среди отечественных брендов ВАЗ (LADA) оказался на 7-м месте с долей 4,7%.На первом месте среди моделей, на которые пользователи платформы Авито Авто оформляли кредитные заявки, оказалась Toyota Camry: ее доля составила 3,6%. Вторую строку занял Hyundai Solaris с 2,4%, а третью – Kia Rio с 2,1%. Четвертое и пятое место делят ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Sportage – у них по 1,7%."Рейтинг автомобилей, на приобретение которых в кредит чаще всего подают заявки, отражает востребованность моделей. Например, Toyota Camry, чья доля в сегменте автомобилей дороже 3 млн рублей составила 3,3% в 2024 году, стабильно входит в число наиболее желаемых моделей для приобретения в кредит. И интеграция кредитного сервиса непосредственно в объявления о продаже авто на Авито Авто существенно упрощает процесс покупки машины. На платформе пользователи могут подать заявку на оформление кредита на покупку автомобиля с пробегом и получить решение от банков-партнеров за несколько минут", – прокомментировала Анна Григорова, руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто.
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россия, авто, эксклюзив
РОССИЯ, Авто, Эксклюзив
07:00 19.01.2025
 
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты

"Авито Авто": россияне чаще всего интересуются кредитом на японские авто

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку автомобилей с пробегом стоимостью более 1 миллиона рублей, поданным на платформе за 2024 год. Оказалось, что среди предложений от физлиц пользователи чаще всего хотели приобрести в кредит японские и южнокорейские машины.
По данным Авито Авто, среди марок по доле в заявках на кредит лидирует Toyota, на которую пришлось 10,5% от всех заявок. Практически столько же получила Kia: ее доля составила 10,2%. Также в топ-5 брендов вошли Hyundai (8%), BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%). Лидер среди отечественных брендов ВАЗ (LADA) оказался на 7-м месте с долей 4,7%.
На первом месте среди моделей, на которые пользователи платформы Авито Авто оформляли кредитные заявки, оказалась Toyota Camry: ее доля составила 3,6%. Вторую строку занял Hyundai Solaris с 2,4%, а третью – Kia Rio с 2,1%. Четвертое и пятое место делят ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Sportage – у них по 1,7%.
"Рейтинг автомобилей, на приобретение которых в кредит чаще всего подают заявки, отражает востребованность моделей. Например, Toyota Camry, чья доля в сегменте автомобилей дороже 3 млн рублей составила 3,3% в 2024 году, стабильно входит в число наиболее желаемых моделей для приобретения в кредит. И интеграция кредитного сервиса непосредственно в объявления о продаже авто на Авито Авто существенно упрощает процесс покупки машины. На платформе пользователи могут подать заявку на оформление кредита на покупку автомобиля с пробегом и получить решение от банков-партнеров за несколько минут", – прокомментировала Анна Григорова, руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто.
Топ-10 авто по доле в заявках на кредиты через платформу Авито Авто

Марка

Модель

Доля в запросах

Toyota

Camry

3,6%

Hyundai

Solaris

2,4%

Kia

Rio

2,1%

ВАЗ (LADA)

Vesta

1,71%

Kia

Sportage

1,7%

BMW

5 серия

1,7%

Mercedes-Benz

E-класс

1,66%

BMW

3 серия

1,4%

Skoda

Octavia

1,38%

Toyota

RAV4

1,37%

Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке
17 января, 13:42
 
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