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В России с 1 марта вводят новый порядок постановки авто на учет

В России с 1 марта вводят новый порядок постановки авто на учет - 19.01.2025, ПРАЙМ

В России с 1 марта вводят новый порядок постановки авто на учет

С 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в ГИБДД. В чем суть изменений, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом | 19.01.2025, ПРАЙМ

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авто

китайские авто

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гибдд

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. С 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в ГИБДД. В чем суть изменений, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Для регистрации автомобиля больше не придется предоставлять полис ОСАГО. "Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию", - отмечает эксперт.Есть опасения, что такие изменения приведут к увеличению на дорогах незастрахованных автомобилей. “Но это сомнительно, так как собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличие страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим", - отмечает адвокат.Также с 1 марта собственник может прекратить регистрацию автомобиля сразу после его продажи, тем самым избежав штрафов за нарушения, допущенные новым владельцем. Однако эта система имеет оговорки.Воспользоваться возможностью немедленного прекращения учета может только тот, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги, либо удостоверил этот договор у нотариуса, либо смена владельца произошла по решению суда, поясняет Миронов.В некоторых СМИ упомянули, что без уплаты утилизационного сбора с 1 марта невозможно будет зарегистрировать автомобиль Однако, как отмечает адвокат, бюджет рядового законопослушного автолюбителя эти изменения "либо не затронут вовсе, либо коснутся весьма незначительно".Например, наш соотечественник привез из-за рубежа небольшой мощности машину объёмом двигателя до трех литров для себя лично, и этот автомобиль пробыл у него в собственности у него не менее года. В таком случае существенного повышения цены утильсбора не будет, равно как не будет и препятствий для последующей продажи и регистрации автомобиля новым собственником, утверждает адвокат.Отсюда простой вывод: если человек не претендует на дорогой эксклюзивный автомобиль, то для него будущие изменения более во благо и убытка не несут, заключил он.

https://1prime.ru/20250117/avto-854254576.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, гибдд