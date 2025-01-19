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Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок
Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок - 19.01.2025, ПРАЙМ
Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок
Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T21:43+0300
2025-01-19T21:43+0300
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политика
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рейтинг
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный показатель за всю его президентскую каденцию, следует из результатов опроса, проведенного с 15 по 17 января среди 2 174 американцев телеканалом CBS News и компанией YouGov. Для сравнения приводятся данные рейтинга одобрения Дональда Трампа на момент завершения его первого президентского срока - 41%. Примечательно, что работу Камалы Харрис в должности вице-президента американцы оценили выше и Байдена, и Трампа. Ее одобрили 43% респондентов. Отмечается, что статпогрешность проведенного опроса составила 2,5 процентных пункта.
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джо байден, рейтинг
Политика, Джо Байден, рейтинг
Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок
Опрос CBS: рейтинг одобрения Байдена составил минимальные за весь его срок 37%
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный показатель за всю его президентскую каденцию, следует из результатов опроса, проведенного с 15 по 17 января среди 2 174 американцев телеканалом CBS News и компанией YouGov.
Для сравнения приводятся данные рейтинга одобрения Дональда Трампа на момент завершения его первого президентского срока - 41%.
Примечательно, что работу Камалы Харрис в должности вице-президента американцы оценили выше и Байдена, и Трампа. Ее одобрили 43% респондентов.
СМИ подвели итоги президентства Байдена
Отмечается, что статпогрешность проведенного опроса составила 2,5 процентных пункта.