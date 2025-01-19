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Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок
Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок - 19.01.2025, ПРАЙМ
Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок
Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T21:43+0300
2025-01-19T21:43+0300
политика
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рейтинг
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный показатель за всю его президентскую каденцию, следует из результатов опроса, проведенного с 15 по 17 января среди 2 174 американцев телеканалом CBS News и компанией YouGov. Для сравнения приводятся данные рейтинга одобрения Дональда Трампа на момент завершения его первого президентского срока - 41%. Примечательно, что работу Камалы Харрис в должности вице-президента американцы оценили выше и Байдена, и Трампа. Ее одобрили 43% респондентов. Отмечается, что статпогрешность проведенного опроса составила 2,5 процентных пункта.
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джо байден, рейтинг
Политика, Джо Байден, рейтинг
21:43 19.01.2025
 
Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок

Опрос CBS: рейтинг одобрения Байдена составил минимальные за весь его срок 37%

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный показатель за всю его президентскую каденцию, следует из результатов опроса, проведенного с 15 по 17 января среди 2 174 американцев телеканалом CBS News и компанией YouGov.
Для сравнения приводятся данные рейтинга одобрения Дональда Трампа на момент завершения его первого президентского срока - 41%.
Примечательно, что работу Камалы Харрис в должности вице-президента американцы оценили выше и Байдена, и Трампа. Ее одобрили 43% респондентов.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
СМИ подвели итоги президентства Байдена
17 января, 15:59
Отмечается, что статпогрешность проведенного опроса составила 2,5 процентных пункта.
 
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