https://1prime.ru/20250119/bayden-854311700.html

Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок

Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок - 19.01.2025, ПРАЙМ

Рейтинг Байдена снизился до минимума за весь его президентский срок

Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T21:43+0300

2025-01-19T21:43+0300

2025-01-19T21:43+0300

политика

джо байден

рейтинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666919_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_798f6f1f736c5baeacc0d789eb32da64.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Только 37% граждан Соединенных Штатов одобряют работу, которую проделал президент США Джо Байденом за все время пребывания на высшем посту. Это минимальный показатель за всю его президентскую каденцию, следует из результатов опроса, проведенного с 15 по 17 января среди 2 174 американцев телеканалом CBS News и компанией YouGov. Для сравнения приводятся данные рейтинга одобрения Дональда Трампа на момент завершения его первого президентского срока - 41%. Примечательно, что работу Камалы Харрис в должности вице-президента американцы оценили выше и Байдена, и Трампа. Ее одобрили 43% респондентов. Отмечается, что статпогрешность проведенного опроса составила 2,5 процентных пункта.

https://1prime.ru/20250117/bayden-854284877.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, рейтинг