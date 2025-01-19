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ХАМАС заявило о готовности рассмотреть все варианты управления Газой
ХАМАС заявило о готовности рассмотреть все варианты управления Газой - 19.01.2025, ПРАЙМ
ХАМАС заявило о готовности рассмотреть все варианты управления Газой
ХАМАС готово к рассмотрению всех вариантов управления сектором Газа после завершения военных действий с Израилем. Такое заявление сделал член руководства... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T19:25+0300
2025-01-19T19:25+0300
2025-01-19T19:25+0300
политика
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КАИР, 19 янв - ПРАЙМ. ХАМАС готово к рассмотрению всех вариантов управления сектором Газа после завершения военных действий с Израилем. Такое заявление сделал член руководства движения Сами Абу Зухри. "Движение ХАМАС готово взаимодействовать со всеми вариантами, - заявил Зухри. - Мы не ставим условия, чтобы именно ХАМАС руководил сектором, мы открыты всем вариантам в равной степени".Среди возможных вариантов управления сектором он, в частности, назвал создание правительства национального согласия с участием фракций, а если этого сделать не удастся, то движение устроило бы формирование административного комитета из приемлемых кандидатов от ХАМАС и других фракций Палестины".
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хамас, сектор газа, управление
Политика, ХАМАС, СЕКТОР ГАЗА, управление
ХАМАС заявило о готовности рассмотреть все варианты управления Газой
В Движении ХАМАС заявили, что не ставят условия о собственном руководстве в Газе
КАИР, 19 янв - ПРАЙМ. ХАМАС готово к рассмотрению всех вариантов управления сектором Газа после завершения военных действий с Израилем. Такое заявление сделал член руководства движения Сами Абу Зухри.
"Движение ХАМАС готово взаимодействовать со всеми вариантами, - заявил Зухри. - Мы не ставим условия, чтобы именно ХАМАС руководил сектором, мы открыты всем вариантам в равной степени".
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Среди возможных вариантов управления сектором он, в частности, назвал создание правительства национального согласия с участием фракций, а если этого сделать не удастся, то движение устроило бы формирование административного комитета из приемлемых кандидатов от ХАМАС и других фракций Палестины".