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Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников
Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников - 19.01.2025, ПРАЙМ
Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников
Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T12:06+0300
2025-01-19T12:06+0300
2025-01-19T12:07+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. "Израиль получил список похищенных, которые должны быть освобождены сегодня в рамках плана. В настоящее время службы безопасности проверяют детали", - говорится в заявлении канцелярии. Подчеркивается, что семьи освобождаемых заложников получили соответствующие уведомления. Всего было освобождено три заложника в возрасте от 24 лет до 31 года.В канцелярии Нетаньяху призвали СМИ и общественность не распространять подробности списка заложников, действовать с необходимой осторожностью и сохранять право семей на приватность. Ранее в воскресенье вступление в силу режима прекращения огня в Газе было отложено на несколько часов из-за задержки с предоставлением списка освобождаемых заложников со стороны ХАМАС.
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израиль, сектор газа, ближний восток, заложники
ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, заложники
Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников
Офис Нетаньяху официально подтвердил получение списка освобождаемых заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
"Израиль получил список похищенных, которые должны быть освобождены сегодня в рамках плана. В настоящее время службы безопасности проверяют детали", - говорится в заявлении канцелярии.
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Подчеркивается, что семьи освобождаемых заложников получили соответствующие уведомления. Всего было освобождено три заложника в возрасте от 24 лет до 31 года.
В канцелярии Нетаньяху призвали СМИ и общественность не распространять подробности списка заложников, действовать с необходимой осторожностью и сохранять право семей на приватность.
Ранее в воскресенье вступление в силу режима прекращения огня в Газе было отложено на несколько часов из-за задержки с предоставлением списка освобождаемых заложников со стороны ХАМАС.