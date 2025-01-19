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Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников
Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников - 19.01.2025, ПРАЙМ
Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников
Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T12:06+0300
2025-01-19T12:07+0300
израиль
сектор газа
ближний восток
заложники
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. "Израиль получил список похищенных, которые должны быть освобождены сегодня в рамках плана. В настоящее время службы безопасности проверяют детали", - говорится в заявлении канцелярии. Подчеркивается, что семьи освобождаемых заложников получили соответствующие уведомления. Всего было освобождено три заложника в возрасте от 24 лет до 31 года.В канцелярии Нетаньяху призвали СМИ и общественность не распространять подробности списка заложников, действовать с необходимой осторожностью и сохранять право семей на приватность. Ранее в воскресенье вступление в силу режима прекращения огня в Газе было отложено на несколько часов из-за задержки с предоставлением списка освобождаемых заложников со стороны ХАМАС.
https://1prime.ru/20250119/tsakhal-854306502.html
израиль
сектор газа
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израиль, сектор газа, ближний восток, заложники
ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, заложники
12:06 19.01.2025 (обновлено: 12:07 19.01.2025)
 
Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников

Офис Нетаньяху официально подтвердил получение списка освобождаемых заложников

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
"Израиль получил список похищенных, которые должны быть освобождены сегодня в рамках плана. В настоящее время службы безопасности проверяют детали", - говорится в заявлении канцелярии.
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10:41
Подчеркивается, что семьи освобождаемых заложников получили соответствующие уведомления. Всего было освобождено три заложника в возрасте от 24 лет до 31 года.
В канцелярии Нетаньяху призвали СМИ и общественность не распространять подробности списка заложников, действовать с необходимой осторожностью и сохранять право семей на приватность.
Ранее в воскресенье вступление в силу режима прекращения огня в Газе было отложено на несколько часов из-за задержки с предоставлением списка освобождаемых заложников со стороны ХАМАС.
 
ИЗРАИЛЬСЕКТОР ГАЗАБЛИЖНИЙ ВОСТОКзаложники
 
 
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