https://1prime.ru/20250119/izrail-854306798.html

Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников

Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников - 19.01.2025, ПРАЙМ

Офис Нетаньяху подтвердил получение списка освобождаемых заложников

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T12:06+0300

2025-01-19T12:06+0300

2025-01-19T12:07+0300

израиль

сектор газа

ближний восток

заложники

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. "Израиль получил список похищенных, которые должны быть освобождены сегодня в рамках плана. В настоящее время службы безопасности проверяют детали", - говорится в заявлении канцелярии. Подчеркивается, что семьи освобождаемых заложников получили соответствующие уведомления. Всего было освобождено три заложника в возрасте от 24 лет до 31 года.В канцелярии Нетаньяху призвали СМИ и общественность не распространять подробности списка заложников, действовать с необходимой осторожностью и сохранять право семей на приватность. Ранее в воскресенье вступление в силу режима прекращения огня в Газе было отложено на несколько часов из-за задержки с предоставлением списка освобождаемых заложников со стороны ХАМАС.

https://1prime.ru/20250119/tsakhal-854306502.html

израиль

сектор газа

ближний восток

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израиль, сектор газа, ближний восток, заложники