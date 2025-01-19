https://1prime.ru/20250119/khamas-854311123.html
В ХАМАС выразили надежду в отношении России
В ХАМАС выразили надежду в отношении России - 19.01.2025, ПРАЙМ
В ХАМАС выразили надежду в отношении России
Движение ХАМАС выражает надежду, что Российская Федерация сыграет существенную роль в восстановлении сектора Газа, заявил член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T19:48+0300
2025-01-19T19:48+0300
2025-01-19T19:48+0300
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КАИР, 19 янв - ПРАЙМ. Движение ХАМАС выражает надежду, что Российская Федерация сыграет существенную роль в восстановлении сектора Газа, заявил член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри. "Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - отметил Абу Зухри.Вместе с тем он подчеркнул, что участие Российской Федерации, "ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны", поскольку вовлеченность России "создает баланс и препятствует попыткам Запада монополизировать (эти процессы - прим. ред.)"При этом Абу Зухри заверил, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны". Особо он выделил противодействие Российской Федерации попыткам Соединенных Штатов навязать миру проекты по признанию ХАМАС террористической организацией и произраильские проекты.
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хамас, сектор газа, россия
Политика, ХАМАС, сектор Газа, РОССИЯ
В ХАМАС выразили надежду в отношении России
Абу Зухри: ХАМАС надеется, что Россия сыграет важную роль в реконструкции Газы
КАИР, 19 янв - ПРАЙМ. Движение ХАМАС выражает надежду, что Российская Федерация сыграет существенную роль в восстановлении сектора Газа, заявил член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри.
"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - отметил Абу Зухри.
Вместе с тем он подчеркнул, что участие Российской Федерации, "ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны", поскольку вовлеченность России "создает баланс и препятствует попыткам Запада монополизировать (эти процессы - прим. ред.)"
Движение ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту
При этом Абу Зухри заверил, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны". Особо он выделил противодействие Российской Федерации попыткам Соединенных Штатов навязать миру проекты по признанию ХАМАС террористической организацией и произраильские проекты.