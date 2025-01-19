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В ХАМАС выразили надежду в отношении России - 19.01.2025, ПРАЙМ
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В ХАМАС выразили надежду в отношении России
В ХАМАС выразили надежду в отношении России - 19.01.2025, ПРАЙМ
В ХАМАС выразили надежду в отношении России
Движение ХАМАС выражает надежду, что Российская Федерация сыграет существенную роль в восстановлении сектора Газа, заявил член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T19:48+0300
2025-01-19T19:48+0300
политика
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сектор газа
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КАИР, 19 янв - ПРАЙМ. Движение ХАМАС выражает надежду, что Российская Федерация сыграет существенную роль в восстановлении сектора Газа, заявил член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри. "Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - отметил Абу Зухри.Вместе с тем он подчеркнул, что участие Российской Федерации, "ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны", поскольку вовлеченность России "создает баланс и препятствует попыткам Запада монополизировать (эти процессы - прим. ред.)"При этом Абу Зухри заверил, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны". Особо он выделил противодействие Российской Федерации попыткам Соединенных Штатов навязать миру проекты по признанию ХАМАС террористической организацией и произраильские проекты.
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хамас, сектор газа, россия
Политика, ХАМАС, сектор Газа, РОССИЯ
19:48 19.01.2025
 
В ХАМАС выразили надежду в отношении России

Абу Зухри: ХАМАС надеется, что Россия сыграет важную роль в реконструкции Газы

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Красной площади
Новогодняя елка на Красной площади - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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КАИР, 19 янв - ПРАЙМ. Движение ХАМАС выражает надежду, что Российская Федерация сыграет существенную роль в восстановлении сектора Газа, заявил член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри.
"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - отметил Абу Зухри.
Вместе с тем он подчеркнул, что участие Российской Федерации, "ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны", поскольку вовлеченность России "создает баланс и препятствует попыткам Запада монополизировать (эти процессы - прим. ред.)"
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
Движение ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту
18:28
При этом Абу Зухри заверил, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны". Особо он выделил противодействие Российской Федерации попыткам Соединенных Штатов навязать миру проекты по признанию ХАМАС террористической организацией и произраильские проекты.
 
ПолитикаХАМАСсектор ГазаРОССИЯ
 
 
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