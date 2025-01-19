Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250119/kriptovaljuta-854304849.html
Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза
Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза - 19.01.2025, ПРАЙМ
Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза
Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, а общий объем... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T01:41+0300
2025-01-19T01:41+0300
финансы
экономика
сша
дональд трамп
джо байден
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854304849.jpg?1737240073
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные криптобирж. Одноименная "монета" появилась на криптобиржах в ночь на субботу, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но затем корректировалась. По данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 17.00 по восточному времени (01.00 субботы мск), стоимость $TRUMP колеблется у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составляет почти 10,5 миллиардов долларов. Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, дональд трамп, джо байден, coinmarketcap
Финансы, Экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, CoinMarketCap
01:41 19.01.2025
 
Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза

Запущенная Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP за сутки выросла в четыре раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные криптобирж.
Одноименная "монета" появилась на криптобиржах в ночь на субботу, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но затем корректировалась.
По данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 17.00 по восточному времени (01.00 субботы мск), стоимость $TRUMP колеблется у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составляет почти 10,5 миллиардов долларов.
Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.
 
ЭкономикаФинансыСШАДональд ТрампДжо БайденCoinMarketCap
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала