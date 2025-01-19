https://1prime.ru/20250119/sektor-gaza-854307090.html

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января - 19.01.2025, ПРАЙМ

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T12:16+0300

2025-01-19T12:16+0300

2025-01-19T12:16+0300

израиль

сектор газа

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/82/841948200_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_26880b330be15479bef497b53f044417.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС. "Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11.15", - говорится в сообщении. Ранее канцелярия Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

https://1prime.ru/20250116/gaza-854247989.html

израиль

сектор газа

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, сектор газа, ближний восток