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Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января
Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января - 19.01.2025, ПРАЙМ
Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января
Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T12:16+0300
2025-01-19T12:16+0300
израиль
сектор газа
ближний восток
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС. "Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11.15", - говорится в сообщении. Ранее канцелярия Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
https://1prime.ru/20250116/gaza-854247989.html
израиль
сектор газа
ближний восток
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израиль, сектор газа, ближний восток
ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:16 19.01.2025
 
Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 19 января

Канцелярия: прекращение огня в Газе вступит в силу в 12.15 в воскресенье

© РИА Новости . Вячеслав Татаровский | Перейти в медиабанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Вячеслав Татаровский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС.
"Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11.15", - говорится в сообщении.
Ранее канцелярия Нетаньяху официально подтвердила получение списка заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа
16 января, 14:15
 
ИЗРАИЛЬСЕКТОР ГАЗАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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