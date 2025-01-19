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В США раскритиковали Остина после его заявления о России - 19.01.2025, ПРАЙМ
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В США раскритиковали Остина после его заявления о России
В США раскритиковали Остина после его заявления о России - 19.01.2025, ПРАЙМ
В США раскритиковали Остина после его заявления о России
Разведчик американских ВС в отставке Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети Х обрушился с критикой на главу Минобороны США Ллойда Остина после его... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T13:34+0300
2025-01-19T13:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Разведчик американских ВС в отставке Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети Х обрушился с критикой на главу Минобороны США Ллойда Остина после его заявления о России и украинском конфликте.Ранее министр разместил пост, в котором написал, что после эскалации конфликта он смог собрать международную коалицию из 50 стран ради помощи Киеву в борьбе с Москвой."И вы проиграли. По-крупному", — заявил Риттер.На фоне серьезного экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от необходимости бесконечно предоставлять Киеву помощь, все чаще поднимается вопрос о начале мирных переговоров как внутри страны, так и за ее пределами. Украинский лидер Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявил, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже звучит одно из требований Киева — возвращение Украины к границам 1991 года. В конце ноября Зеленский в интервью телеканалу Sky News отметил, что "горячую фазу" конфликта в Украине можно остановить, приняв под "зонтик НАТО" контролируемую Киевом территорию. Западные СМИ и некоторые политики расценили это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
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россия, украина, сша, пентагон, ллойд остин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Пентагон, Ллойд Остин
13:34 19.01.2025
 
В США раскритиковали Остина после его заявления о России

Риттер осудил заявление главы МО США Остина о России и конфликте на Украине

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Разведчик американских ВС в отставке Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети Х обрушился с критикой на главу Минобороны США Ллойда Остина после его заявления о России и украинском конфликте.
Ранее министр разместил пост, в котором написал, что после эскалации конфликта он смог собрать международную коалицию из 50 стран ради помощи Киеву в борьбе с Москвой.
"И вы проиграли. По-крупному", — заявил Риттер.

На фоне серьезного экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от необходимости бесконечно предоставлять Киеву помощь, все чаще поднимается вопрос о начале мирных переговоров как внутри страны, так и за ее пределами. Украинский лидер Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявил, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами.
Кроме того, все реже звучит одно из требований Киева — возвращение Украины к границам 1991 года. В конце ноября Зеленский в интервью телеканалу Sky News отметил, что "горячую фазу" конфликта в Украине можно остановить, приняв под "зонтик НАТО" контролируемую Киевом территорию. Западные СМИ и некоторые политики расценили это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАПентагонЛлойд Остин
 
 
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