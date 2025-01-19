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На Западе сделали тяжелое признание о СВО
На Западе сделали тяжелое признание о СВО - 19.01.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали тяжелое признание о СВО
В долгосрочной перспективе победителем из специальной военной операции на Украине выйдет Россия. Об этом пишет газета Daily Express. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T10:12+0300
2025-01-19T10:12+0300
2025-01-19T10:13+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В долгосрочной перспективе победителем из специальной военной операции на Украине выйдет Россия. Об этом пишет газета Daily Express. Так, авторы статьи уточняют, что украинский лидер Владимир Зеленский лишается военных и территории с пугающей скоростью. По их словам, в таких условиях в долгосрочной перспективе победитель конфликта уже понятен.В статье говорится, что лидер американской президентской гонки Дональд Трамп может добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако ему на это потребуется гораздо больше времени, чем всего лишь 24 часа. При этом в статье утверждается, что и на Россию последствия специальной операции ложатся бременем.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. В начале декабря агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Вновь избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://1prime.ru/20250118/ukraina-854302422.html
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Западе сделали тяжелое признание о СВО
DE: единственным победителем в СВО в долгосрочной перспективе будет РФ
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
В долгосрочной перспективе победителем из специальной военной операции на Украине выйдет Россия. Об этом пишет
газета Daily Express.
Так, авторы статьи уточняют, что украинский лидер Владимир Зеленский лишается военных и территории с пугающей скоростью. По их словам, в таких условиях в долгосрочной перспективе победитель конфликта уже понятен.
В статье говорится, что лидер американской президентской гонки Дональд Трамп может добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако ему на это потребуется гораздо больше времени, чем всего лишь 24 часа. При этом в статье утверждается, что и на Россию последствия специальной операции ложатся бременем.
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. В начале декабря агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Вновь избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.