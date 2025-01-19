https://1prime.ru/20250119/svo-854306361.html

На Западе сделали тяжелое признание о СВО

На Западе сделали тяжелое признание о СВО - 19.01.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали тяжелое признание о СВО

В долгосрочной перспективе победителем из специальной военной операции на Украине выйдет Россия. Об этом пишет газета Daily Express. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T10:12+0300

2025-01-19T10:12+0300

2025-01-19T10:13+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В долгосрочной перспективе победителем из специальной военной операции на Украине выйдет Россия. Об этом пишет газета Daily Express. Так, авторы статьи уточняют, что украинский лидер Владимир Зеленский лишается военных и территории с пугающей скоростью. По их словам, в таких условиях в долгосрочной перспективе победитель конфликта уже понятен.В статье говорится, что лидер американской президентской гонки Дональд Трамп может добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако ему на это потребуется гораздо больше времени, чем всего лишь 24 часа. При этом в статье утверждается, что и на Россию последствия специальной операции ложатся бременем.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. В начале декабря агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Вновь избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://1prime.ru/20250118/ukraina-854302422.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский