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ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе - 19.01.2025, ПРАЙМ
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе
Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит свои обязательства по сделке и не предоставит список... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T10:41+0300
2025-01-19T10:41+0300
2025-01-19T10:41+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит свои обязательства по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников, заявил в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.Как, в свою очередь, говорится в сообщении ХАМАС, опубликованном в Тelegram-канале движения, оно подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местахВ воскресенье в 8:30 утра (9:30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, в числе которых также находятся тела погибших израильтян. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня с Израилем, по техническим причинам. Нетаньяху позже заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьер-министра Израиля.
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израиль, сектор газа
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе
ЦАХАЛ не начнет прекращение огня в Газе без передачи ХАМАС списка заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - ПРАЙМ. Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит свои обязательства по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников, заявил в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Как, в свою очередь, говорится в сообщении ХАМАС, опубликованном в Тelegram-канале движения, оно подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах
В воскресенье в 8:30 утра (9:30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, в числе которых также находятся тела погибших израильтян. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня с Израилем, по техническим причинам. Нетаньяху позже заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьер-министра Израиля.
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС