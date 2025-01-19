https://1prime.ru/20250119/ukraina-854308169.html

На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине

На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ

На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине

Россия не позволит Украине навязывать свои условия в процессе разрешения конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T15:04+0300

2025-01-19T15:04+0300

2025-01-19T15:04+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853527761_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_bed171588ab197cfc06eb8d4947bce2e.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россия не позволит Украине навязывать свои условия в процессе разрешения конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию. Они хотят, чтобы их страна была в безопасности. Они не позволят Украине диктовать свои условия", — отметил он.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине необходимо для получения передышки для наращивания потенциала ВСУ. "Это тупиковый путь, конец конфликта может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина", — подчеркнул он.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва немедленно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территорий новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и деназификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин указал на необходимость отмены антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20250119/ukraina-854307907.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу