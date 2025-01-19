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На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
Россия не позволит Украине навязывать свои условия в процессе разрешения конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T15:04+0300
2025-01-19T15:04+0300
2025-01-19T15:04+0300
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россия не позволит Украине навязывать свои условия в процессе разрешения конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию. Они хотят, чтобы их страна была в безопасности. Они не позволят Украине диктовать свои условия", — отметил он.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине необходимо для получения передышки для наращивания потенциала ВСУ. "Это тупиковый путь, конец конфликта может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина", — подчеркнул он.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва немедленно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территорий новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и деназификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин указал на необходимость отмены антироссийских санкций.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Россия не позволит Украине диктовать свои условия
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
Россия не позволит Украине навязывать свои условия в процессе разрешения конфликта. Такое заявление сделал
экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию. Они хотят, чтобы их страна была в безопасности. Они не позволят Украине диктовать свои условия", — отметил он.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.
На Украине выступили со срочным требованием после решения Шольца
Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине необходимо для получения передышки для наращивания потенциала ВСУ. "Это тупиковый путь, конец конфликта может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина", — подчеркнул он.
В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва немедленно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территорий новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и деназификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин указал на необходимость отмены антироссийских санкций.