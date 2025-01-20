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В ГАИ рассказали, что важно возить в машине помимо аптечки и огнетушителя - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В ГАИ рассказали, что важно возить в машине помимо аптечки и огнетушителя
В ГАИ рассказали, что важно возить в машине помимо аптечки и огнетушителя - 20.01.2025, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали, что важно возить в машине помимо аптечки и огнетушителя
Госавтоинспекция напомнила водителям о важных предметах, которые должны быть в машине, помимо аптечки и огнетушителя, передает портал Njcar.ru. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:43+0300
2025-01-20T10:43+0300
россия
гаи
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Госавтоинспекция напомнила водителям о важных предметах, которые должны быть в машине, помимо аптечки и огнетушителя, передает портал Njcar.ru.Отмечается, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в правилах допуска автомобилей на дороги, согласно которым отсутствие предметов первой необходимости в автомобиле, таких как огнетушитель, аптечка и аварийный знак, уже не является правонарушением и не приводит к штрафам при проверке документов.Тем не менее, для обеспечения безопасности эти предметы крайне необходимо. Кроме того, необходимо также иметь светоотражающий жилет для обеспечения видимости водителя в темное время суток. При дальних поездках важно быть подготовленным, иметь домкрат, баллонный ключ, компрессор и жгуты для ремонта шин, чтобы быстро справиться с проколом или заменить колесо.Также рекомендуется иметь набор технических жидкостей, включая моторное масло, особенно для длинных поездок. Важно также иметь набор инструментов, таких как гаечный ключ на 10, который может использоваться для различных задач, включая работу с аккумулятором. В зимний период рекомендуется иметь лопату и прочный буксировочный трос для обеспечения помощи в экстренных ситуациях, заключили в издании.
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россия, гаи, авто
РОССИЯ, ГАИ, Авто
10:43 20.01.2025
 
В ГАИ рассказали, что важно возить в машине помимо аптечки и огнетушителя

Njcar.ru: в ГАИ обозначили, что важно возить в авто кроме аптечки и огнетушителя

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Госавтоинспекция напомнила водителям о важных предметах, которые должны быть в машине, помимо аптечки и огнетушителя, передает портал Njcar.ru.
Отмечается, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в правилах допуска автомобилей на дороги, согласно которым отсутствие предметов первой необходимости в автомобиле, таких как огнетушитель, аптечка и аварийный знак, уже не является правонарушением и не приводит к штрафам при проверке документов.
Тем не менее, для обеспечения безопасности эти предметы крайне необходимо. Кроме того, необходимо также иметь светоотражающий жилет для обеспечения видимости водителя в темное время суток. При дальних поездках важно быть подготовленным, иметь домкрат, баллонный ключ, компрессор и жгуты для ремонта шин, чтобы быстро справиться с проколом или заменить колесо.
Также рекомендуется иметь набор технических жидкостей, включая моторное масло, особенно для длинных поездок. Важно также иметь набор инструментов, таких как гаечный ключ на 10, который может использоваться для различных задач, включая работу с аккумулятором. В зимний период рекомендуется иметь лопату и прочный буксировочный трос для обеспечения помощи в экстренных ситуациях, заключили в издании.
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