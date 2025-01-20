https://1prime.ru/20250120/avto-854325081.html

Стало известно, какие машины выбирают жители Китая у себя на родине

Стало известно, какие машины выбирают жители Китая у себя на родине - 20.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, какие машины выбирают жители Китая у себя на родине

Автомобильная промышленность Китая продолжает расти и успешно конкурировать как на внутреннем, так и на международном рынках, передает портал "За рулем" со... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T14:30+0300

2025-01-20T14:30+0300

2025-01-20T14:30+0300

китай

авто

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность Китая продолжает расти и успешно конкурировать как на внутреннем, так и на международном рынках, передает портал "За рулем" со ссылкой на данные Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA).Отмечается, что в 2024 году крупнейшие китайские автопроизводители продали 22,8 миллиона автомобилей на внутреннем рынке. BYD была лидером с 3,7 миллиона проданных электромобилей и гибридов, за ней следуют Geely с 1,77 миллиона крупнейших китайских автопроизводителей и FAW-Volkswagen с 1,6 миллиона продаж.Китайские бренды занимают 60% доли на российском рынке, опережая отечественных и иностранных производителей. Chery, Geely и Haval показали самый высокий рост спроса на новые автомобили в России в 2024 году, при общем росте интереса к новым автомобилям в стране на 32,1%. Средняя цена осталась примерно на одном уровне - около 2 950 000 рублей, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250119/avto-854291876.html

китай

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китай, авто