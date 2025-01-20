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Доля России в экспорте Китаем легковых авто выросла до максимума - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Доля России в экспорте Китаем легковых авто выросла до максимума
Доля России в экспорте Китаем легковых авто выросла до максимума - 20.01.2025, ПРАЙМ
Доля России в экспорте Китаем легковых авто выросла до максимума
Доля России в экспорте Китаем легковых автомобилей по итогам 2024 года достигла исторического максимума в 17% от общего объема зарубежных поставок КНР в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:15+0300
2025-01-20T15:15+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля России в экспорте Китаем легковых автомобилей по итогам 2024 года достигла исторического максимума в 17% от общего объема зарубежных поставок КНР в денежном выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Поставки авто КНР в Россию выросли в 2024 году на 30,5%, до 15,2 миллиарда долларов, а всего страна нарастила экспорт легковушек на 16%, до 90,2 миллиарда долларов. Второе место в рейтинге крупнейших покупателей китайского автопрома сохранила за собой Бельгия, за год увеличившая импорт на 22% до 7,2 миллиарда долларов. А сразу на третье место с десятой строчки поднялись ОАЭ благодаря двукратному росту закупок - до 4,8 миллиарда долларов. Бывшая в 2023 году третьей Великобритания заняла по итогам прошлого года четвертое место на фоне снижения закупок на 19%, до 4,7 миллиарда долларов. На пятом месте - Мексика, которая немного опустилась в рейтинге, несмотря на наращивание импорта на 14%, до 4,4 миллиарда долларов.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
15:15 20.01.2025
 
Доля России в экспорте Китаем легковых авто выросла до максимума

Доля России в экспорте Китаем легковых авто в 2024 году выросла до максимума

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля России в экспорте Китаем легковых автомобилей по итогам 2024 года достигла исторического максимума в 17% от общего объема зарубежных поставок КНР в денежном выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Поставки авто КНР в Россию выросли в 2024 году на 30,5%, до 15,2 миллиарда долларов, а всего страна нарастила экспорт легковушек на 16%, до 90,2 миллиарда долларов.
Второе место в рейтинге крупнейших покупателей китайского автопрома сохранила за собой Бельгия, за год увеличившая импорт на 22% до 7,2 миллиарда долларов. А сразу на третье место с десятой строчки поднялись ОАЭ благодаря двукратному росту закупок - до 4,8 миллиарда долларов.
Бывшая в 2023 году третьей Великобритания заняла по итогам прошлого года четвертое место на фоне снижения закупок на 19%, до 4,7 миллиарда долларов. На пятом месте - Мексика, которая немного опустилась в рейтинге, несмотря на наращивание импорта на 14%, до 4,4 миллиарда долларов.
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