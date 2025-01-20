https://1prime.ru/20250120/neft-854314050.html

Россия в 2024 году нарастила поставки нефти в Китай на 1,36 процента

Россия в 2024 году нарастила поставки нефти в Китай на 1,36 процента - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году нарастила поставки нефти в Китай на 1,36 процента

Россия в 2024 году поставила в Китай 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов, что на 1,36% превышает показатели 2023 года, следует из данных,... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T08:13+0300

2025-01-20T08:13+0300

2025-01-20T08:13+0300

энергетика

россия

китай

нефть

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ПЕКИН, 20 янв – ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Китай 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов, что на 1,36% превышает показатели 2023 года, следует из данных, опубликованных в понедельник китайским главным таможенным управлением. По итогам 2023 года Китай закупил в России 107,014 миллиона тонн нефти на 60,700 миллиарда долларов. В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок по итогам 2024 составил 2,84% по сравнению с 2023 годом. Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20250117/neft-854288058.html

китай

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россия, китай, нефть