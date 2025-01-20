https://1prime.ru/20250120/neft-854323276.html

Эксперт спрогнозировал динамику поставок нефти из РФ в Китай в 2025 году

Эксперт спрогнозировал динамику поставок нефти из РФ в Китай в 2025 году - 20.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал динамику поставок нефти из РФ в Китай в 2025 году

Перспективы поставок российской нефти в Китай в 2025 году оптимистичны, но рассчитывать на значительный рост не стоит, в том числе из-за тренда на электромобили | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:28+0300

2025-01-20T13:28+0300

2025-01-20T13:28+0300

энергетика

россия

китай

нефть

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Перспективы поставок российской нефти в Китай в 2025 году оптимистичны, но рассчитывать на значительный рост не стоит, в том числе из-за тренда на электромобили в КНР, поделился мнением с РИА Новости руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора​​​ Kept Максим Малков. Россия в 2024 году поставила в Китай 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов, что на 1,36% превышает показатели 2023 года, следует из данных, опубликованных в понедельник китайским главным таможенным управлением. Как отметил Малков, увеличению потоков способствовали стабильно-позитивная динамика макропоказателей в Китае, а также ценовые, сортовые и логистические преимущества российской нефти сорта ВСТО, которая "очень комфортна для китайских нефтепереработчиков". "В части оценки перспектив на наступивший год мы сохраняем оптимизм, но рассчитывать на существенный рост поставок российской нефти в Китай в 2025 году, скорее всего, не стоит", - добавил эксперт. Он объяснил свой прогноз тем, что, во-первых, в Китае формируется тренд на снижение потребления бензина и дизтоплива в автомобильном секторе, и нефтяные моторные топлива постепенно замещаются СПГ в коммерческом транспорте и электромобилями в легковом секторе. Во-вторых, многое будет зависеть от динамики экономики и промышленного производства в Китае в целом. Сейчас большинство экспертов оценивают перспективы китайской экономики с осторожным оптимизмом, но новые раунды конкуренции с США либо новый виток торговых войн могут в какой-то степени ослабить рост китайской экономики, добавил Малков. "В-третьих, есть большой фактор неопределенности, связанный с западными санкциями в отношении морских поставок российской нефти. Если участники рынка не смогут оперативно найти решение этой задачи, то танкеры могут задерживаться, а объем поставок может сократиться", - заключил Малков.

https://1prime.ru/20250117/neft-854288058.html

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россия, китай, нефть