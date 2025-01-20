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"Казтрансойл" увеличил перевалку нефти по системе КТК - 20.01.2025, ПРАЙМ
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"Казтрансойл" увеличил перевалку нефти по системе КТК
"Казтрансойл" увеличил перевалку нефти по системе КТК - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Казтрансойл" увеличил перевалку нефти по системе КТК
Казахстанская нефтепроводная компания "Казтрансойл", являющаяся дочерним предприятием национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ), увеличила объем... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:17+0300
2025-01-20T14:17+0300
энергетика
нефть
казтрансойл
ктк
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АЛМА-АТА, 20 янв – ПРАЙМ. Казахстанская нефтепроводная компания "Казтрансойл", являющаяся дочерним предприятием национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ), увеличила объем перевалки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в 2024 году почти на один миллион тонн по сравнению с показателем 2023 года, или на 29,8%, следует из данных "Казтрансойла". "Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, что больше, чем в 2023 году, на 967 тысяч тонн", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Таким образом, рост составил 29,8%. Сообщается, что по казахстанскому участку нефтепровода "ТОН-2" в 2024 году было транспортировано 11 миллионов 808 тысяч тонн нефти, что на 566 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. Ранее в январе КМГ сообщал, что "Казтрансойл" увеличила транспортировку нефти в 2024 году почти на 700 тысяч тонн, или на 1,6%, до 44,9 миллиона тонн. "Казтрансойл" - нефтепроводная компания Казахстана, оказывает услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, на экспорт и транзитом по территории республики. Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" составляет более 5,3 тысячи километров. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 36 нефтеперекачивающими станциями, 68 печами подогрева нефти. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз". "Казтрансойл" состоит из трех дочерних организаций в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также двух совместно-контролируемых организаций, находящихся в Казахстане. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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нефть, казтрансойл, ктк
Энергетика, Нефть, КазТрансОйл, КТК
14:17 20.01.2025
 
"Казтрансойл" увеличил перевалку нефти по системе КТК

"Казтрансойл" в 2024 году увеличил перевалку нефти по системе КТК почти на 30%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р).
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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АЛМА-АТА, 20 янв – ПРАЙМ. Казахстанская нефтепроводная компания "Казтрансойл", являющаяся дочерним предприятием национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ), увеличила объем перевалки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в 2024 году почти на один миллион тонн по сравнению с показателем 2023 года, или на 29,8%, следует из данных "Казтрансойла".
"Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, что больше, чем в 2023 году, на 967 тысяч тонн", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Таким образом, рост составил 29,8%.
Сообщается, что по казахстанскому участку нефтепровода "ТОН-2" в 2024 году было транспортировано 11 миллионов 808 тысяч тонн нефти, что на 566 тысяч тонн больше, чем в 2023 году.
Ранее в январе КМГ сообщал, что "Казтрансойл" увеличила транспортировку нефти в 2024 году почти на 700 тысяч тонн, или на 1,6%, до 44,9 миллиона тонн.
"Казтрансойл" - нефтепроводная компания Казахстана, оказывает услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, на экспорт и транзитом по территории республики. Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" составляет более 5,3 тысячи километров. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 36 нефтеперекачивающими станциями, 68 печами подогрева нефти.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз". "Казтрансойл" состоит из трех дочерних организаций в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также двух совместно-контролируемых организаций, находящихся в Казахстане.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал
14 января, 13:23
 
ЭнергетикаНефтьКазТрансОйлКТК
 
 
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