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Стоимость нефти падает перед инаугурацией Трампа
Стоимость нефти падает перед инаугурацией Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти падает перед инаугурацией Трампа
Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться после роста более чем на 10% за последние четыре недели, инвесторы готовятся к вступлению в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:29+0300
2025-01-20T15:29+0300
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энергетика
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться после роста более чем на 10% за последние четыре недели, инвесторы готовятся к вступлению в должность президента США Дональда Трампа, ожидая его указы, касающиеся энергетического рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21% - до 80,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 77,25 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,2%. Стоимость нефти несколько корректируется в начале недели после роста предыдущих четырех недель, за которые нефтяные котировки выросли суммарно более чем на 10%. Внимание трейдеров обращено к США, где позднее в понедельник состоится инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. "Сегодняшняя инаугурационная речь Трампа и возможные указы определят повестку дня на неделю. Естественно, нефтяной рынок сфокусирован на заявлениях относительно санкций в отношении Ирана, России и Венесуэлы. Внимание также обращено к пошлинам, особенно в отношении канадской и мексиканской нефти", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
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мир, дональд трамп, нефть
Энергетика, МИР, Дональд Трамп, Нефть
Стоимость нефти падает перед инаугурацией Трампа
Нефть продолжает дешеветь перед инаугурацией Трампа, Brent у $80,6
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться после роста более чем на 10% за последние четыре недели, инвесторы готовятся к вступлению в должность президента США Дональда Трампа, ожидая его указы, касающиеся энергетического рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.09 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21% - до 80,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 77,25 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,2%.
Стоимость нефти несколько корректируется в начале недели после роста предыдущих четырех недель, за которые нефтяные котировки выросли суммарно более чем на 10%.
Внимание трейдеров обращено к США, где позднее в понедельник состоится инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
"Сегодняшняя инаугурационная речь Трампа и возможные указы определят повестку дня на неделю. Естественно, нефтяной рынок сфокусирован на заявлениях относительно санкций в отношении Ирана, России и Венесуэлы. Внимание также обращено к пошлинам, особенно в отношении канадской и мексиканской нефти", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
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