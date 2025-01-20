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Еще не начавшись, инаугурация Трампа уже отразилась на цене на нефть - 20.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250120/neft-854332689.html
Еще не начавшись, инаугурация Трампа уже отразилась на цене на нефть
Еще не начавшись, инаугурация Трампа уже отразилась на цене на нефть - 20.01.2025, ПРАЙМ
Еще не начавшись, инаугурация Трампа уже отразилась на цене на нефть
Мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно снижаются в ожидании церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:28+0300
2025-01-20T19:30+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно снижаются в ожидании церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.21 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,23% - до 79,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,5%, до 76,23 доллара. Инвесторы ждут инаугурации Трампа. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск). Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. "Мы знаем, что в той или иной форме будут введены, в том числе в отношении Канады и Мексики. Это определенно дало рынку небольшую паузу сегодня", - сказала агентству Блумберг директор по исследованиям консультационной компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен (Amrita Sen).
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нефть, цена, торги
Экономика, Нефть, цена, Торги
19:28 20.01.2025 (обновлено: 19:30 20.01.2025)
 
Еще не начавшись, инаугурация Трампа уже отразилась на цене на нефть

Торги: перед инаугурацией Трампа нефть дешевеет на 1-1,5%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно снижаются в ожидании церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.21 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,23% - до 79,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,5%, до 76,23 доллара.
Инвесторы ждут инаугурации Трампа. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск).
Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
СМИ раскрыли, как Трамп планирует стимулировать добычу нефти и газа
16:13
"Мы знаем, что в той или иной форме будут введены, в том числе в отношении Канады и Мексики. Это определенно дало рынку небольшую паузу сегодня", - сказала агентству Блумберг директор по исследованиям консультационной компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен (Amrita Sen).
 
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