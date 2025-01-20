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Продажи новостроек в Москве упали на 20 процентов

Продажи новостроек в Москве упали на 20 процентов - 20.01.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек в Москве упали на 20 процентов

Продажи новостроек в Московском регионе в 2024 году упали относительно результата предыдущего года на 20% - до 137 тысяч договоров участия в долевом... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T09:45+0300

2025-01-20T09:45+0300

2025-01-20T09:45+0300

недвижимость

москва

циан

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Московском регионе в 2024 году упали относительно результата предыдущего года на 20% - до 137 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), говорится в сообщении "Циана". "В Московском регионе в 2024 году было зарегистрировано 137 тысяч ДДУ - это на 20% меньше, чем в 2023 году. Показатель находится на уровне 2016 года (136 тысяч) и 2022 года (135 тысяч). Спрос на рынке новостроек просел после завершения льготной ипотеки и ужесточения условий по адресным программам", - указывается в нем. В 2024 году, по данным "Циана", с ипотекой прошло 68% сделок в новостройках Московского региона против 80% в 2023 году. Среднегодовой показатель находится на уровне 2021 года. Новостройки Московского региона в 2024 году подорожали не так заметно, как в предыдущие годы, в среднем на 6% (в 2023 году - на 8%, в 2022 году - 12%). Темпы роста сопоставимы с показателями 2017-2018 годов. Отмена массовой льготной ипотеки также оказала влияние на активность застройщиков. Как указывается в сообщении, по итогам 2024 года в Московском регионе были запущены продажи в 560 корпусах с суммарной продаваемой площадью 7,3 миллиона квадратных метров. Относительно прошлого года запуски новостроек в квадратных метрах снизились на 19% в Москве и Подмосковье. Осенью застройщики откладывали вывод новых корпусов и проектов до появления большей определенности в части функционирования семейной ипотеки. "При сохранении текущей макроэкономической конъюнктуры в 2025 году мы ожидаем снижения числа сделок на 15-20%. Динамика цен, вероятно, будет близка к официальным оценкам инфляции ( +8-10% по итогам года). Число новинок на рынке будет и дальше снижаться, так как условия предоставления проектного финансирования остаются жесткими, а спрос - ощутимо слабее, чем в последние годы. При этом накопленные запасы у девелоперов находятся на высоких уровнях, поэтому снижение активности по выводу новинок не должно привести к дефициту. Однако этот фактор будет ограничивать снижение средних цен из-за уменьшения доли лотов на котловане", - приводятся в сообщении слова эксперта "Циан.Аналитики" Елены Бобровской. По данным "Циана", продажи петербургских новостроек упали в 2024 году относительно 2023-го на 18% - до 64 тысяч ДДУ. Стоимость квадратного метра на рынке новостроек региона выросла на 4% (в 2023 году - на 3%, в 2022 году - на 21%). С ипотекой прошло 67% сделок против 84% год назад. В регионе в 2024 году также был зафиксирован старт продаж в 260 корпусах на 2.4 миллиона квадратных метров. Относительно предыдущего года запуски новостроек в квадратных метров снизились в Петербурге и окрестностях на 29%.

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москва, циан