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Турецкая партия назвала Турцию предпочтительной для россиян

Турецкая партия назвала Турцию предпочтительной для россиян - 20.01.2025, ПРАЙМ

Турецкая партия назвала Турцию предпочтительной для россиян

Санкции Запада стали главным определяющим фактором при выборе российскими туристами места летнего отдыха, поэтому Турция останется предпочтительной для россиян, | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T07:15+0300

2025-01-20T07:15+0300

2025-01-20T07:15+0300

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АНКАРА, 20 янв – ПРАЙМ. Санкции Запада стали главным определяющим фактором при выборе российскими туристами места летнего отдыха, поэтому Турция останется предпочтительной для россиян, несмотря на высокие цены на её курортах, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллионов человек. Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщил ранее оппозиционный телеканал Halk tv со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу. "Правительство по-прежнему настаивает на жесткой монетарной политике, давление на обменный курс в отношении лиры, следовательно, делает цены в туризме дорогими. Однако пока на Западе сохраняются санкции против России, Турция будет снова принимать российских туристов, учитывая близость Турции и предпочтения российских граждан" - сказал РИА Новости Топкурулу. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости заявил, что радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит 2024 год.

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туризм, бизнес, турция, запад, рф, атор