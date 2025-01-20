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"Не уступит". На Украине забили тревогу из-за положения России
"Не уступит". На Украине забили тревогу из-за положения России - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Не уступит". На Украине забили тревогу из-за положения России
Россия не намерена уступать Украине на переговорах какую-либо часть территорий. Об этом в беседе с бывшим депутатом Верховной рады Украины сообщил полковник СБУ | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T16:06+0300
2025-01-20T16:06+0300
2025-01-20T16:06+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия не намерена уступать Украине на переговорах какую-либо часть территорий. Об этом в беседе с бывшим депутатом Верховной рады Украины сообщил полковник СБУ в отставке Роман Костенко."Россия еще не насколько измотана <…>, они уступать мало чем будут", — отметил он.Костенко также добавил, что российская сторона также потребует полного разоружения Вооруженных сил Украины и присвоения стране нейтрального статуса.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Не уступит". На Украине забили тревогу из-за положения России
Полковник СБУ Костенко: Россия не в таком положении, чтобы уступать территории
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия не намерена уступать Украине на переговорах какую-либо часть территорий. Об этом в беседе с бывшим депутатом Верховной рады Украины сообщил полковник СБУ в отставке Роман Костенко.
"Россия еще не насколько измотана <…>, они уступать мало чем будут", — отметил он.
Костенко также добавил, что российская сторона также потребует полного разоружения Вооруженных сил Украины и присвоения стране нейтрального статуса.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв