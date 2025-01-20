Хуже, чем кажется: чем опасны новые персональные санкции

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В недавних масштабных санкциях Запада против энергосектора, невзирая на принципиально разный подход к отраслям, есть одно общее звено. Это персональные рестрикции - на сей раз под них попали десятки публичных и не очень людей.На первый взгляд, включение в списки знаковых фигур может показаться чисто пиар-ходом для устрашения оппонента, а малоизвестных персоналий - и вовсе чем-то незначительным. Однако в действительности это создает серьезные трудности для управления компаниями.Стандартная практика крупных российских компаний в условиях санкций — создание посредников, которые выполняют функции основных структур на мировых торговых площадках. Включение топ-менеджеров в санкционные списки серьезно осложняет этот процесс. Подбор людей, обладающих необходимым опытом, доверием и мотивацией становится все сложнее. В условиях ограниченного выбора кадров любая ошибка или нехватка квалифицированных специалистов может оказаться критичной. Поэтому персональные санкции против руководителей — это действенный механизм, направленный на подрыв эффективности работы стратегических предприятий.Вообще санкции к энергетике - слишком общее понятие, не отражающее реальное положение дел. Говорить о критическом давлении на газовую отрасль, например, было бы неправильно. Гораздо большее влияние санкций сейчас оказывается на нефтяной сектор, и это уже ощутимо.Во-первых, большинство крупных нефтяных компаний, за исключением "Лукойла", попали под блокирующие санкции. Во-вторых, последние ограничения затронули страхование перевозок, что существенно усложнило экспорт. В-третьих, под санкциями оказались многие компании, обладающие контейнерными флотами. И, наконец, санкции перед Новым годом охватили российские банки, которые обеспечивали расчеты. На фоне высоких цен на нефть ситуация пока не кажется катастрофической, однако, если цены снизятся до уровня $60 за баррель, возможны проблемы с бюджетом.Что касается газовой отрасли, то она в большей степени затронута в сегменте СПГ, где санкции аналогичны нефтяным. Несмотря на это, поставки трубопроводного газа хоть и сократились, сохраняются в максимально возможных объемах. Вероятно, это объясняется желанием сохранить поле для дипломатических маневров.Основные риски в текущей ситуации связаны с ограничением фрахта судов и системными угрозами для банков. Российские компании, вероятно, смогут найти обходные пути для закупок оборудования и реализации продукции, но основная задача санкций — затруднить получение доходов и физическую транспортировку нефти. Лишение ключевых персон возможности обеспечивать сделки вполне в русле этой стратегии.Автор: Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В недавних масштабных санкциях Запада против энергосектора, невзирая на принципиально разный подход к отраслям, есть одно общее звено. Это персональные рестрикции - на сей раз под них попали десятки публичных и не очень людей.
На первый взгляд, включение в списки знаковых фигур может показаться чисто пиар-ходом для устрашения оппонента, а малоизвестных персоналий - и вовсе чем-то незначительным. Однако в действительности это создает серьезные трудности для управления компаниями.
Стандартная практика крупных российских компаний в условиях санкций — создание посредников, которые выполняют функции основных структур на мировых торговых площадках. Включение топ-менеджеров в санкционные списки серьезно осложняет этот процесс. Подбор людей, обладающих необходимым опытом, доверием и мотивацией становится все сложнее. В условиях ограниченного выбора кадров любая ошибка или нехватка квалифицированных специалистов может оказаться критичной. Поэтому персональные санкции против руководителей — это действенный механизм, направленный на подрыв эффективности работы стратегических предприятий.
Вообще санкции к энергетике - слишком общее понятие, не отражающее реальное положение дел. Говорить о критическом давлении на газовую отрасль, например, было бы неправильно. Гораздо большее влияние санкций сейчас оказывается на нефтяной сектор, и это уже ощутимо.
Во-первых, большинство крупных нефтяных компаний, за исключением "Лукойла", попали под блокирующие санкции. Во-вторых, последние ограничения затронули страхование перевозок, что существенно усложнило экспорт. В-третьих, под санкциями оказались многие компании, обладающие контейнерными флотами. И, наконец, санкции перед Новым годом охватили российские банки, которые обеспечивали расчеты. На фоне высоких цен на нефть ситуация пока не кажется катастрофической, однако, если цены снизятся до уровня $60 за баррель, возможны проблемы с бюджетом.
Что касается газовой отрасли, то она в большей степени затронута в сегменте СПГ, где санкции аналогичны нефтяным. Несмотря на это, поставки трубопроводного газа хоть и сократились, сохраняются в максимально возможных объемах. Вероятно, этообъясняется желанием сохранить поле для дипломатических маневров.
Основные риски в текущей ситуации связаны с ограничением фрахта судов и системными угрозами для банков. Российские компании, вероятно, смогут найти обходные пути для закупок оборудования и реализации продукции, но основная задача санкций — затруднить получение доходов и физическую транспортировку нефти. Лишение ключевых персон возможности обеспечивать сделки вполне в русле этой стратегии.
Автор: Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
10 января, 18:42
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