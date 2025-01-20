Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуже, чем кажется: чем опасны новые персональные санкции - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250120/sanktsii-854255888.html
Хуже, чем кажется: чем опасны новые персональные санкции
Хуже, чем кажется: чем опасны новые персональные санкции - 20.01.2025, ПРАЙМ
Хуже, чем кажется: чем опасны новые персональные санкции
В недавних масштабных санкциях Запада против энергосектора, невзирая на принципиально разный подход к отраслям, есть одно общее звено. Это персональные... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:00+0300
2025-01-20T08:00+0300
мнения аналитиков
санкции против рф
экономика в период санкций
запад
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854255888.jpg?1737349202
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В недавних масштабных санкциях Запада против энергосектора, невзирая на принципиально разный подход к отраслям, есть одно общее звено. Это персональные рестрикции - на сей раз под них попали десятки публичных и не очень людей.На первый взгляд, включение в списки знаковых фигур может показаться чисто пиар-ходом для устрашения оппонента, а малоизвестных персоналий - и вовсе чем-то незначительным. Однако в действительности это создает серьезные трудности для управления компаниями.Стандартная практика крупных российских компаний в условиях санкций — создание посредников, которые выполняют функции основных структур на мировых торговых площадках. Включение топ-менеджеров в санкционные списки серьезно осложняет этот процесс. Подбор людей, обладающих необходимым опытом, доверием и мотивацией становится все сложнее. В условиях ограниченного выбора кадров любая ошибка или нехватка квалифицированных специалистов может оказаться критичной. Поэтому персональные санкции против руководителей — это действенный механизм, направленный на подрыв эффективности работы стратегических предприятий.Вообще санкции к энергетике - слишком общее понятие, не отражающее реальное положение дел. Говорить о критическом давлении на газовую отрасль, например, было бы неправильно. Гораздо большее влияние санкций сейчас оказывается на нефтяной сектор, и это уже ощутимо.Во-первых, большинство крупных нефтяных компаний, за исключением "Лукойла", попали под блокирующие санкции. Во-вторых, последние ограничения затронули страхование перевозок, что существенно усложнило экспорт. В-третьих, под санкциями оказались многие компании, обладающие контейнерными флотами. И, наконец, санкции перед Новым годом охватили российские банки, которые обеспечивали расчеты. На фоне высоких цен на нефть ситуация пока не кажется катастрофической, однако, если цены снизятся до уровня $60 за баррель, возможны проблемы с бюджетом.Что касается газовой отрасли, то она в большей степени затронута в сегменте СПГ, где санкции аналогичны нефтяным. Несмотря на это, поставки трубопроводного газа хоть и сократились, сохраняются в максимально возможных объемах. Вероятно, это объясняется желанием сохранить поле для дипломатических маневров.Основные риски в текущей ситуации связаны с ограничением фрахта судов и системными угрозами для банков. Российские компании, вероятно, смогут найти обходные пути для закупок оборудования и реализации продукции, но основная задача санкций — затруднить получение доходов и физическую транспортировку нефти. Лишение ключевых персон возможности обеспечивать сделки вполне в русле этой стратегии.Автор: Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
https://1prime.ru/20250110/sanktsii-854125926.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Юлия Хандошко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg
Юлия Хандошко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, санкции против рф, экономика в период санкций, запад, лукойл
Мнения аналитиков, санкции против РФ, экономика в период санкций, ЗАПАД, Лукойл
08:00 20.01.2025
 
Хуже, чем кажется: чем опасны новые персональные санкции

Эксперт Хандошко: персональные санкции весьма опасны для энергосектора

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Юлия Хандошко
Юлия Хандошко
СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
Все материалы
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В недавних масштабных санкциях Запада против энергосектора, невзирая на принципиально разный подход к отраслям, есть одно общее звено. Это персональные рестрикции - на сей раз под них попали десятки публичных и не очень людей.
На первый взгляд, включение в списки знаковых фигур может показаться чисто пиар-ходом для устрашения оппонента, а малоизвестных персоналий - и вовсе чем-то незначительным. Однако в действительности это создает серьезные трудности для управления компаниями.
Стандартная практика крупных российских компаний в условиях санкций — создание посредников, которые выполняют функции основных структур на мировых торговых площадках. Включение топ-менеджеров в санкционные списки серьезно осложняет этот процесс. Подбор людей, обладающих необходимым опытом, доверием и мотивацией становится все сложнее. В условиях ограниченного выбора кадров любая ошибка или нехватка квалифицированных специалистов может оказаться критичной. Поэтому персональные санкции против руководителей — это действенный механизм, направленный на подрыв эффективности работы стратегических предприятий.
Вообще санкции к энергетике - слишком общее понятие, не отражающее реальное положение дел. Говорить о критическом давлении на газовую отрасль, например, было бы неправильно. Гораздо большее влияние санкций сейчас оказывается на нефтяной сектор, и это уже ощутимо.
Во-первых, большинство крупных нефтяных компаний, за исключением "Лукойла", попали под блокирующие санкции. Во-вторых, последние ограничения затронули страхование перевозок, что существенно усложнило экспорт. В-третьих, под санкциями оказались многие компании, обладающие контейнерными флотами. И, наконец, санкции перед Новым годом охватили российские банки, которые обеспечивали расчеты. На фоне высоких цен на нефть ситуация пока не кажется катастрофической, однако, если цены снизятся до уровня $60 за баррель, возможны проблемы с бюджетом.
Что касается газовой отрасли, то она в большей степени затронута в сегменте СПГ, где санкции аналогичны нефтяным. Несмотря на это, поставки трубопроводного газа хоть и сократились, сохраняются в максимально возможных объемах. Вероятно, это объясняется желанием сохранить поле для дипломатических маневров.
Основные риски в текущей ситуации связаны с ограничением фрахта судов и системными угрозами для банков. Российские компании, вероятно, смогут найти обходные пути для закупок оборудования и реализации продукции, но основная задача санкций — затруднить получение доходов и физическую транспортировку нефти. Лишение ключевых персон возможности обеспечивать сделки вполне в русле этой стратегии.
Автор: Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
Американский флаг, Вашингтон, США
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
10 января, 18:42

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковсанкции против РФэкономика в период санкцийЗАПАДЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала