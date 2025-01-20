https://1prime.ru/20250120/svo-854326684.html

"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв

"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв

После продвижения частей ВС России на Лиманском направлении в ДНР возник риск обрушения украинской обороны на обширном участке. Для ВСУ сложилась критическая... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:32+0300

2025-01-20T15:32+0300

2025-01-20T15:32+0300

спецоперация на украине

вс рф

наступление

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. После продвижения частей ВС России на Лиманском направлении в ДНР возник риск обрушения украинской обороны на обширном участке. Для ВСУ сложилась критическая ситуация. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Зеркало недели". Как утверждают авторы материала, наступление российских войск в районе Ивановки на Лиманском направлении способно открыть "ящик Пандоры", грозящий обрушением украинской обороны по отрезку Терны – Ямполевка – Торское.Отмечается, что положение формирований ВСУ в районе Ивановки продолжает деградировать, поскольку они не смогли стабилизировать ситуацию при первых попытках подразделений ВС России закрепиться, и в настоящий момент россияне развивают свой успех. Россияне, как утверждается в статье, стремятся прорваться южнее вдоль реки Жеребец на противоположном берегу украинкой группировки, которая располагается по отрезку Терны – Ямполевка – Торское. В то же время российские части устремились на высоты западнее Ивановки, а вместе с тем усиливают давление в направлении Колодязей.

https://1prime.ru/20250119/svo-854312106.html

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вс рф, наступление, экспертное мнение