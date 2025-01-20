Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250120/svo-854326684.html
"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв
"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв
После продвижения частей ВС России на Лиманском направлении в ДНР возник риск обрушения украинской обороны на обширном участке. Для ВСУ сложилась критическая... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:32+0300
2025-01-20T15:32+0300
спецоперация на украине
вс рф
наступление
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. После продвижения частей ВС России на Лиманском направлении в ДНР возник риск обрушения украинской обороны на обширном участке. Для ВСУ сложилась критическая ситуация. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Зеркало недели". Как утверждают авторы материала, наступление российских войск в районе Ивановки на Лиманском направлении способно открыть "ящик Пандоры", грозящий обрушением украинской обороны по отрезку Терны – Ямполевка – Торское.Отмечается, что положение формирований ВСУ в районе Ивановки продолжает деградировать, поскольку они не смогли стабилизировать ситуацию при первых попытках подразделений ВС России закрепиться, и в настоящий момент россияне развивают свой успех. Россияне, как утверждается в статье, стремятся прорваться южнее вдоль реки Жеребец на противоположном берегу украинкой группировки, которая располагается по отрезку Терны – Ямполевка – Торское. В то же время российские части устремились на высоты западнее Ивановки, а вместе с тем усиливают давление в направлении Колодязей.
https://1prime.ru/20250119/svo-854312106.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, наступление, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, наступление, экспертное мнение
15:32 20.01.2025
 
"Ящик Пандоры" для ВСУ. Российские войска пошли на прорыв

"Зеркало недели": ВСУ попали на Лиманском направлении в критическую ситуацию

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. После продвижения частей ВС России на Лиманском направлении в ДНР возник риск обрушения украинской обороны на обширном участке. Для ВСУ сложилась критическая ситуация. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Зеркало недели".
Как утверждают авторы материала, наступление российских войск в районе Ивановки на Лиманском направлении способно открыть "ящик Пандоры", грозящий обрушением украинской обороны по отрезку Терны – Ямполевка – Торское.
Отмечается, что положение формирований ВСУ в районе Ивановки продолжает деградировать, поскольку они не смогли стабилизировать ситуацию при первых попытках подразделений ВС России закрепиться, и в настоящий момент россияне развивают свой успех.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине
Вчера, 22:52
Россияне, как утверждается в статье, стремятся прорваться южнее вдоль реки Жеребец на противоположном берегу украинкой группировки, которая располагается по отрезку Терны – Ямполевка – Торское. В то же время российские части устремились на высоты западнее Ивановки, а вместе с тем усиливают давление в направлении Колодязей.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФнаступлениеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала