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"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок

"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок

Если Соединенные Штаты вовлекут Германию в конфликт на Украине, то русские будут с немцами безжалостны. Такое мнение в беседе с газетой Le Figaro высказал... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:18+0300

2025-01-20T16:18+0300

2025-01-20T16:33+0300

спецоперация на украине

россия

германия

конфликт

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты вовлекут Германию в конфликт на Украине, то русские будут с немцами безжалостны. Такое мнение в беседе с газетой Le Figaro высказал известный французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, который еще в середине 1970-х сделал точный прогноз в отношении распада СССР. По его оценке, в настоящий момент Российская Федерация вполне способна противостоять индустрии США, "которая стала очень хрупкой, американский ВПК больше не способен производить многое в достаточном количестве, некоторые типы вооружений и т.д." Другое дело, как считает Тодд, немецкий ВПК, который "может производить запрашиваемое". Так что единственная страна, способная, с точки зрения своих индустриальных возможностей, создать серьезные проблемы для Российской Федерации, - это Германия, утверждает историк.В связи с этим он предостерегает: "Если американцам удастся добиться падения Шольца... и если им удастся втянуть новое немецкое правительство в конфликт (на Украине - прим. ред.), то тогда возникнет риск ядерной катастрофы, потому что русские... если они заявляют, что что-то сделают в той или иной ситуации, то абсолютно могут так и поступить".При этом Тодд подчеркнул, что до сих пор "русские вели себя с Германией очень терпеливо – я думаю, они это понимают, чувствуют это". Однако, учитывая исторические отношения между ФРГ и Россией в прошлом, "если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны", заключил историк.

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германия

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россия, германия, конфликт, экспертное мнение