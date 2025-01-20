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"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок - 20.01.2025, ПРАЙМ
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"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок
"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок
Если Соединенные Штаты вовлекут Германию в конфликт на Украине, то русские будут с немцами безжалостны. Такое мнение в беседе с газетой Le Figaro высказал... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T16:18+0300
2025-01-20T16:33+0300
спецоперация на украине
россия
германия
конфликт
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты вовлекут Германию в конфликт на Украине, то русские будут с немцами безжалостны. Такое мнение в беседе с газетой Le Figaro высказал известный французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, который еще в середине 1970-х сделал точный прогноз в отношении распада СССР. По его оценке, в настоящий момент Российская Федерация вполне способна противостоять индустрии США, "которая стала очень хрупкой, американский ВПК больше не способен производить многое в достаточном количестве, некоторые типы вооружений и т.д." Другое дело, как считает Тодд, немецкий ВПК, который "может производить запрашиваемое". Так что единственная страна, способная, с точки зрения своих индустриальных возможностей, создать серьезные проблемы для Российской Федерации, - это Германия, утверждает историк.В связи с этим он предостерегает: "Если американцам удастся добиться падения Шольца... и если им удастся втянуть новое немецкое правительство в конфликт (на Украине - прим. ред.), то тогда возникнет риск ядерной катастрофы, потому что русские... если они заявляют, что что-то сделают в той или иной ситуации, то абсолютно могут так и поступить".При этом Тодд подчеркнул, что до сих пор "русские вели себя с Германией очень терпеливо – я думаю, они это понимают, чувствуют это". Однако, учитывая исторические отношения между ФРГ и Россией в прошлом, "если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны", заключил историк.
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россия, германия, конфликт, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, конфликт, экспертное мнение
16:18 20.01.2025 (обновлено: 16:33 20.01.2025)
 
"Русские будут безжалостны". Европейцев предостерегли от ошибок

Эммануэль Тодд: если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты вовлекут Германию в конфликт на Украине, то русские будут с немцами безжалостны. Такое мнение в беседе с газетой Le Figaro высказал известный французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, который еще в середине 1970-х сделал точный прогноз в отношении распада СССР.
По его оценке, в настоящий момент Российская Федерация вполне способна противостоять индустрии США, "которая стала очень хрупкой, американский ВПК больше не способен производить многое в достаточном количестве, некоторые типы вооружений и т.д."
Другое дело, как считает Тодд, немецкий ВПК, который "может производить запрашиваемое". Так что единственная страна, способная, с точки зрения своих индустриальных возможностей, создать серьезные проблемы для Российской Федерации, - это Германия, утверждает историк.
В связи с этим он предостерегает: "Если американцам удастся добиться падения Шольца... и если им удастся втянуть новое немецкое правительство в конфликт (на Украине - прим. ред.), то тогда возникнет риск ядерной катастрофы, потому что русские... если они заявляют, что что-то сделают в той или иной ситуации, то абсолютно могут так и поступить".
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При этом Тодд подчеркнул, что до сих пор "русские вели себя с Германией очень терпеливо – я думаю, они это понимают, чувствуют это". Однако, учитывая исторические отношения между ФРГ и Россией в прошлом, "если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны", заключил историк.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯконфликтэкспертное мнение
 
 
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