https://1prime.ru/20250120/svo-854331255.html

"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине

"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ

"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине

Пока Владимир Зеленский надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов, три города на востоке Украины - Торецк, Часов Яр и Великая Новоселка - находятся "в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T18:47+0300

2025-01-20T18:47+0300

2025-01-20T18:52+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Пока Владимир Зеленский надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов, три города на востоке Украины - Торецк, Часов Яр и Великая Новоселка - находятся "в нескольких днях или неделях от падения", заявил военный эксперт таблоида Bild Юлиан Репке. По его мнению, крупнейший из осажденных российским войсками городов - Торецк. Эксперт посетовал, что к сегодняшнему дню в этом населенном пункте украинцы контролируют лишь одну шахту, тогда как сам Торецк "практически полностью превратился в руины".Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент 60 процентов другого города - Часов Яра - уже в настоящий момент контролируют подразделения ВС России. При этом он подчеркнул, что под контроль российских войск в том числе попали крупнейший многоэтажный район и металлургическое предприятие.И третий город, чья судьба очень беспокоит Репке, - Великая Новоселка, окруженная российскими частями с трех сторон. По словам немецкого эксперта, Великая Новоселка - стратегически важный город, который находится в 17 километрах от границы Днепропетровской области. Но, как бы там ни было, а украинским формированиям, по его мнению, скоро придется отступить.

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