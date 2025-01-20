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"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине
"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине
Пока Владимир Зеленский надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов, три города на востоке Украины - Торецк, Часов Яр и Великая Новоселка - находятся "в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T18:47+0300
2025-01-20T18:47+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Пока Владимир Зеленский надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов, три города на востоке Украины - Торецк, Часов Яр и Великая Новоселка - находятся "в нескольких днях или неделях от падения", заявил военный эксперт таблоида Bild Юлиан Репке. По его мнению, крупнейший из осажденных российским войсками городов - Торецк. Эксперт посетовал, что к сегодняшнему дню в этом населенном пункте украинцы контролируют лишь одну шахту, тогда как сам Торецк "практически полностью превратился в руины".Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент 60 процентов другого города - Часов Яра - уже в настоящий момент контролируют подразделения ВС России. При этом он подчеркнул, что под контроль российских войск в том числе попали крупнейший многоэтажный район и металлургическое предприятие.И третий город, чья судьба очень беспокоит Репке, - Великая Новоселка, окруженная российскими частями с трех сторон. По словам немецкого эксперта, Великая Новоселка - стратегически важный город, который находится в 17 километрах от границы Днепропетровской области. Но, как бы там ни было, а украинским формированиям, по его мнению, скоро придется отступить.
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украина, города, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, города, экспертное мнение
"В нескольких днях от падения". В Германии запаниковали из-за ЧС на Украине
Репке: три города на востоке Украины находятся в нескольких днях от падения
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Пока Владимир Зеленский надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов, три города на востоке Украины - Торецк, Часов Яр и Великая Новоселка - находятся "в нескольких днях или неделях от падения", заявил военный эксперт таблоида Bild
Юлиан Репке.
По его мнению, крупнейший из осажденных российским войсками городов - Торецк. Эксперт посетовал, что к сегодняшнему дню в этом населенном пункте украинцы контролируют лишь одну шахту, тогда как сам Торецк "практически полностью превратился в руины".
Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент 60 процентов другого города - Часов Яра - уже в настоящий момент контролируют подразделения ВС России. При этом он подчеркнул, что под контроль российских войск в том числе попали крупнейший многоэтажный район и металлургическое предприятие.
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И третий город, чья судьба очень беспокоит Репке, - Великая Новоселка, окруженная российскими частями с трех сторон. По словам немецкого эксперта, Великая Новоселка - стратегически важный город, который находится в 17 километрах от границы Днепропетровской области. Но, как бы там ни было, а украинским формированиям, по его мнению, скоро придется отступить.