https://1prime.ru/20250120/tramp-854327917.html

СМИ раскрыли, как Трамп планирует стимулировать добычу нефти и газа

СМИ раскрыли, как Трамп планирует стимулировать добычу нефти и газа - 20.01.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как Трамп планирует стимулировать добычу нефти и газа

Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:13+0300

2025-01-20T16:13+0300

2025-01-20T16:13+0300

энергетика

сша

дональд трамп

нефть

газ

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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри страны, а также отменить экологические меры, принятые при Джо Байдене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Дональд Трамп намерен задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии и отмене мер, принятых президентом Джо Байденом для борьбы с изменением климата", — говорится в сообщении. По словам источников агентства, этот шаг станет частью ряда действий, которые Трамп намерен предпринять уже в первые часы после инаугурации в понедельник, чтобы выполнить свои предвыборные обещания по увеличению объемов внутренней добычи энергии. Объявление чрезвычайного положения в области энергетики, как пишут авторы статьи, предоставит Трампу доступ к более чем 150 специальным полномочиям, которые обычно используются для решения экстренных ситуаций, таких как стихийные бедствия или террористические угрозы. Эти полномочия позволят ему управлять распределением энергоресурсов, включая регулирование транспортировки нефти и изменение принципов выработки и передачи электроэнергии. По информации Блумберг, Трамп собирается отменить мораторий на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа, принять меры для расширения добычи нефти и газа на федеральных землях, а также отменить федеральные стимулы для производства и покупки электромобилей. Кроме того, он планирует вернуть для нефтегазовой разработки 625 миллионов акров водных территорий, ранее изъятых из эксплуатации указом Байдена.

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сша, дональд трамп, нефть, газ