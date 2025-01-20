https://1prime.ru/20250120/udar-854315664.html
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье - 20.01.2025, ПРАЙМ
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт. Об этом агентству РИА... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:09+0300
2025-01-20T09:09+0300
2025-01-20T09:09+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", - подчеркнул собеседник издания.Лебедев отметил, что удар был нанесен в направлении бывшей воинской части, где находятся действующие склады, полигон для военной подготовки и стоянка для обучения вождению бронетехники. В результате удара произошла детонация, после чего на место происшествия прибыли машины скорой помощи и военные.Кроме того, были нанесены удары по военным объектам в Шостке Сумской области. Взрывы произошли в районе Шосткинского института Сумского государственного университета и асфальтобетонного завода.
https://1prime.ru/20250119/vsu-854308031.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье
Лебедев: удар нанесен по Харьковской области, где концентрируются силы ВСУ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", - подчеркнул собеседник издания.
Лебедев отметил, что удар был нанесен в направлении бывшей воинской части, где находятся действующие склады, полигон для военной подготовки и стоянка для обучения вождению бронетехники. В результате удара произошла детонация, после чего на место происшествия прибыли машины скорой помощи и военные.
Кроме того, были нанесены удары по военным объектам в Шостке Сумской области. Взрывы произошли в районе Шосткинского института Сумского государственного университета и асфальтобетонного завода.
Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области