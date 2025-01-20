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ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье - 20.01.2025, ПРАЙМ
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ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье - 20.01.2025, ПРАЙМ
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт. Об этом агентству РИА... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:09+0300
2025-01-20T09:09+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", - подчеркнул собеседник издания.Лебедев отметил, что удар был нанесен в направлении бывшей воинской части, где находятся действующие склады, полигон для военной подготовки и стоянка для обучения вождению бронетехники. В результате удара произошла детонация, после чего на место происшествия прибыли машины скорой помощи и военные.Кроме того, были нанесены удары по военным объектам в Шостке Сумской области. Взрывы произошли в районе Шосткинского института Сумского государственного университета и асфальтобетонного завода.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
09:09 20.01.2025
 
ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье

Лебедев: удар нанесен по Харьковской области, где концентрируются силы ВСУ

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", - подчеркнул собеседник издания.
Лебедев отметил, что удар был нанесен в направлении бывшей воинской части, где находятся действующие склады, полигон для военной подготовки и стоянка для обучения вождению бронетехники. В результате удара произошла детонация, после чего на место происшествия прибыли машины скорой помощи и военные.
Кроме того, были нанесены удары по военным объектам в Шостке Сумской области. Взрывы произошли в районе Шосткинского института Сумского государственного университета и асфальтобетонного завода.
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
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