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В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины - 20.01.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины
Американский государственных секретарь Энтони Блинкен призывал к продолжению украинского конфликта в 2022 году. Об этом пишет издание New York Times. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:02+0300
2025-01-20T09:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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энтони блинкен
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Американский государственных секретарь Энтони Блинкен призывал к продолжению украинского конфликта в 2022 году. Об этом пишет издание New York Times.Так, согласно данным газеты, в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложить Украине запустить процесс мирных переговоров, но Блинкен настаивал на продолжении военного противостояния.В то же время в публикации говорится, что он зачастую был против менее решительных чиновников американского Минобороны, поддерживая отправку мощного американского оружия в Украину.В конце осени 2024 года глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, чтоспециальная военная операция могла закончится еще весной 2022 года, однако киевский режим отказался от переговоров. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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россия, украина, сша, энтони блинкен
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Энтони Блинкен
09:02 20.01.2025
 
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины

NYT: Энтони Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в 2022 году

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Американский государственных секретарь Энтони Блинкен призывал к продолжению украинского конфликта в 2022 году. Об этом пишет издание New York Times.
Так, согласно данным газеты, в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложить Украине запустить процесс мирных переговоров, но Блинкен настаивал на продолжении военного противостояния.
В то же время в публикации говорится, что он зачастую был против менее решительных чиновников американского Минобороны, поддерживая отправку мощного американского оружия в Украину.
В конце осени 2024 года глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, чтоспециальная военная операция могла закончится еще весной 2022 года, однако киевский режим отказался от переговоров.
После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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"Отчаянно не хватает". В Британии начали проклинать Украину
Вчера, 18:12
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАЭнтони Блинкен
 
 
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