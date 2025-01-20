https://1prime.ru/20250120/ukraina-854315370.html
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины - 20.01.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины
Американский государственных секретарь Энтони Блинкен призывал к продолжению украинского конфликта в 2022 году. Об этом пишет издание New York Times. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:02+0300
2025-01-20T09:02+0300
2025-01-20T09:02+0300
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Американский государственных секретарь Энтони Блинкен призывал к продолжению украинского конфликта в 2022 году. Об этом пишет издание New York Times.Так, согласно данным газеты, в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложить Украине запустить процесс мирных переговоров, но Блинкен настаивал на продолжении военного противостояния.В то же время в публикации говорится, что он зачастую был против менее решительных чиновников американского Минобороны, поддерживая отправку мощного американского оружия в Украину.В конце осени 2024 года глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, чтоспециальная военная операция могла закончится еще весной 2022 года, однако киевский режим отказался от переговоров. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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россия, украина, сша, энтони блинкен
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Энтони Блинкен
В США рассказали, кто помешал переговорам России и Украины
NYT: Энтони Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в 2022 году
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Американский государственных секретарь Энтони Блинкен призывал к продолжению украинского конфликта в 2022 году. Об этом пишет издание New York Times.
Так, согласно данным газеты, в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложить Украине запустить процесс мирных переговоров, но Блинкен настаивал на продолжении военного противостояния.
В то же время в публикации говорится, что он зачастую был против менее решительных чиновников американского Минобороны, поддерживая отправку мощного американского оружия в Украину.
В конце осени 2024 года глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, чтоспециальная военная операция могла закончится еще весной 2022 года, однако киевский режим отказался от переговоров.
После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
"Отчаянно не хватает". В Британии начали проклинать Украину