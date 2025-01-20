https://1prime.ru/20250120/ukraina-854326116.html

"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО

"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО

Конфликт на Украине будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не примет решение о капитуляции. Такое мнение в своем видеоблоге выразил киевский политолог... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:08+0300

2025-01-20T15:08+0300

2025-01-20T15:08+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Конфликт на Украине будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не примет решение о капитуляции. Такое мнение в своем видеоблоге выразил киевский политолог Руслан Бортник."Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России", — отметил он.Бортник также выразил опасения относительно выдвижения Киевом завышенных требований без понимания, что урегулирование конфликта имеет ключевое значение для создания нового мирового порядка. Он предупредил, что слишком высокие требования могут лишить Украину возможности быть частью этого порядка.Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.

https://1prime.ru/20250119/svo-854306361.html

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