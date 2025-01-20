Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250120/ukraina-854326116.html
"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО
"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО
Конфликт на Украине будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не примет решение о капитуляции. Такое мнение в своем видеоблоге выразил киевский политолог... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:08+0300
2025-01-20T15:08+0300
спецоперация на украине
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Конфликт на Украине будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не примет решение о капитуляции. Такое мнение в своем видеоблоге выразил киевский политолог Руслан Бортник."Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России", — отметил он.Бортник также выразил опасения относительно выдвижения Киевом завышенных требований без понимания, что урегулирование конфликта имеет ключевое значение для создания нового мирового порядка. Он предупредил, что слишком высокие требования могут лишить Украину возможности быть частью этого порядка.Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
https://1prime.ru/20250119/svo-854306361.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
15:08 20.01.2025
 
"Вероятный сценарий". На Украине признали тяжелую правду об окончании СВО

Киевский политолог Бортник: СВО закончится капитуляцией Украины

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Конфликт на Украине будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не примет решение о капитуляции. Такое мнение в своем видеоблоге выразил киевский политолог Руслан Бортник.
"Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России", — отметил он.
Бортник также выразил опасения относительно выдвижения Киевом завышенных требований без понимания, что урегулирование конфликта имеет ключевое значение для создания нового мирового порядка. Он предупредил, что слишком высокие требования могут лишить Украину возможности быть частью этого порядка.
Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
На Западе сделали тяжелое признание о СВО
Вчера, 10:12
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала