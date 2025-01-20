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Юань открыл торги 20 января ростом
Юань открыл торги 20 января ростом - 20.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 20 января ростом
Курс рубля в начале торгов понедельника незначительно снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:03+0300
2025-01-20T10:03+0300
2025-01-20T10:04+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника незначительно снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 13,88 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги 20 января ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 13,88 рубля
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника незначительно снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 13,88 рубля.