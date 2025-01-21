https://1prime.ru/20250121/avto-854322724.html

Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки

Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки - 21.01.2025, ПРАЙМ

Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки

Самыми популярными подержанными автомобилями в декабре стали вовсе не "китайцы" или продукция отечественного автопрома. Больше всего звонков за первые три дня... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T08:30+0300

2025-01-21T08:30+0300

2025-01-21T08:30+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными подержанными автомобилями в декабре стали вовсе не "китайцы" или продукция отечественного автопрома. Больше всего звонков за первые три дня после публикации получили Toyota Camry 2018 года выпуска, Ford Kuga 2019 года и Mercedes C-класса 2018 года, выяснили в Авто.ру Бизнес.По данным сервиса, наибольшим спросом в последний месяц года пользовалось объявление о продаже седана Toyota Camry 2019 года выпуска с пробегом 142 000 километров. Владелец оценил машину в 2 700 000 рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонил 71 потенциальный покупатель. Объявление о продаже было активно 19 дней.На втором месте оказался кроссовер Ford Kuga 2019 года с пробегом 28 000 километров, предложенный владельцем за 2 100 000 рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 54 раза. Продать авто получилось за три дня.И, наконец, последним топ-предложением декабря стал Mercedes C-класса. Объявление было активно всего один день, и за это время по нему позвонило 54 потенциальных покупателя. Немецкий седан 2018 года выпуска с пробегом 42 500 километров продавался владельцем за 2 700 000 рублей.Среди авто китайского производства наибольшее количество звонков в первые три дня после публикации вызывали Haval F7, Geely Monjaro, Omoda C7, Voyah Dream и Voyah Free. Лидерами среди российский авто стали Lada Largus и Lada Granta.Популярные недорогие модели Hyundai, Mercedes, Volkswagen и Skoda продавались быстрее остальных: многие объявления висели не более пяти дней, заключают эксперты Авто.ру.

https://1prime.ru/20250119/avto-854291876.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто.ру, hyundai, volkswagen, toyota camry, lada niva legend, авто, китайские авто