https://1prime.ru/20250121/avto-854322724.html
Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки
Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки - 21.01.2025, ПРАЙМ
Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки
Самыми популярными подержанными автомобилями в декабре стали вовсе не "китайцы" или продукция отечественного автопрома. Больше всего звонков за первые три дня... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T08:30+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными подержанными автомобилями в декабре стали вовсе не "китайцы" или продукция отечественного автопрома. Больше всего звонков за первые три дня после публикации получили Toyota Camry 2018 года выпуска, Ford Kuga 2019 года и Mercedes C-класса 2018 года, выяснили в Авто.ру Бизнес.По данным сервиса, наибольшим спросом в последний месяц года пользовалось объявление о продаже седана Toyota Camry 2019 года выпуска с пробегом 142 000 километров. Владелец оценил машину в 2 700 000 рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонил 71 потенциальный покупатель. Объявление о продаже было активно 19 дней.На втором месте оказался кроссовер Ford Kuga 2019 года с пробегом 28 000 километров, предложенный владельцем за 2 100 000 рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 54 раза. Продать авто получилось за три дня.И, наконец, последним топ-предложением декабря стал Mercedes C-класса. Объявление было активно всего один день, и за это время по нему позвонило 54 потенциальных покупателя. Немецкий седан 2018 года выпуска с пробегом 42 500 километров продавался владельцем за 2 700 000 рублей.Среди авто китайского производства наибольшее количество звонков в первые три дня после публикации вызывали Haval F7, Geely Monjaro, Omoda C7, Voyah Dream и Voyah Free. Лидерами среди российский авто стали Lada Largus и Lada Granta.Популярные недорогие модели Hyundai, Mercedes, Volkswagen и Skoda продавались быстрее остальных: многие объявления висели не более пяти дней, заключают эксперты Авто.ру.
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бизнес, авто.ру, hyundai, volkswagen, toyota camry, lada niva legend, авто, китайские авто
Бизнес, Авто.ру, Hyundai, Volkswagen, Toyota Camry, Lada Niva Legend, Авто, китайские авто
Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки
Авто.ру: самые популярные авто на вторичке - модели Toyota, Ford и Mercedes
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными подержанными автомобилями в декабре стали вовсе не "китайцы" или продукция отечественного автопрома. Больше всего звонков за первые три дня после публикации получили Toyota Camry 2018 года выпуска, Ford Kuga 2019 года и Mercedes C-класса 2018 года, выяснили в Авто.ру Бизнес.
По данным сервиса, наибольшим спросом в последний месяц года пользовалось объявление о продаже седана Toyota Camry 2019 года выпуска с пробегом 142 000 километров. Владелец оценил машину в 2 700 000 рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонил 71 потенциальный покупатель. Объявление о продаже было активно 19 дней.
На втором месте оказался кроссовер Ford Kuga 2019 года с пробегом 28 000 километров, предложенный владельцем за 2 100 000 рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 54 раза. Продать авто получилось за три дня.
И, наконец, последним топ-предложением декабря стал Mercedes C-класса. Объявление было активно всего один день, и за это время по нему позвонило 54 потенциальных покупателя. Немецкий седан 2018 года выпуска с пробегом 42 500 километров продавался владельцем за 2 700 000 рублей.
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Среди авто китайского производства наибольшее количество звонков в первые три дня после публикации вызывали Haval F7, Geely Monjaro, Omoda C7, Voyah Dream и Voyah Free. Лидерами среди российский авто стали Lada Largus и Lada Granta.
Популярные недорогие модели Hyundai, Mercedes, Volkswagen и Skoda продавались быстрее остальных: многие объявления висели не более пяти дней, заключают эксперты Авто.ру.