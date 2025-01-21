https://1prime.ru/20250121/avto-854339619.html
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения - 21.01.2025, ПРАЙМ
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения
В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:47+0300
2025-01-21T09:47+0300
2025-01-21T09:47+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854339355_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_3b14957e2fbb45ba5b0618a333b34af3.png
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru.Отмечается, что Модель доступна в комплектации Caligraphy с гибридным двигателем мощностью 334 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен множеством систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания автомобиля в полосе, помощи при движении задним ходом и обнаружения пешеходов.Стоимость автомобиля составляет 9 845 000 рублей. Автомобиль также имеет многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, систему бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и мультимедийно-развлекательную систему с двумя экранами. Внедорожник также предлагает "капитанские" кресла на втором ряду.
https://1prime.ru/20250121/avto-854322724.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854339355_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bda7f6682cbbcdb3cf895c0f0b514ff9.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения
Autonews.ru: в Россию привезли Hyundai Palisade нового поколения за 9,85 млн руб
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ.
В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает
портал Autonews.ru.
Отмечается, что Модель доступна в комплектации Caligraphy с гибридным двигателем мощностью 334 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен множеством систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания автомобиля в полосе, помощи при движении задним ходом и обнаружения пешеходов.
Стоимость автомобиля составляет 9 845 000 рублей. Автомобиль также имеет многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, систему бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и мультимедийно-развлекательную систему с двумя экранами. Внедорожник также предлагает "капитанские" кресла на втором ряду.
Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки