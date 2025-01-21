https://1prime.ru/20250121/avto-854339619.html

Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения

Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения - 21.01.2025, ПРАЙМ

Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения

В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:47+0300

2025-01-21T09:47+0300

2025-01-21T09:47+0300

россия

авто

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru.Отмечается, что Модель доступна в комплектации Caligraphy с гибридным двигателем мощностью 334 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен множеством систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания автомобиля в полосе, помощи при движении задним ходом и обнаружения пешеходов.Стоимость автомобиля составляет 9 845 000 рублей. Автомобиль также имеет многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, систему бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и мультимедийно-развлекательную систему с двумя экранами. Внедорожник также предлагает "капитанские" кресла на втором ряду.

https://1prime.ru/20250121/avto-854322724.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто