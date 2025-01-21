Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250121/avto-854339619.html
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения - 21.01.2025, ПРАЙМ
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения
В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:47+0300
2025-01-21T09:47+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854339355_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_3b14957e2fbb45ba5b0618a333b34af3.png
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru.Отмечается, что Модель доступна в комплектации Caligraphy с гибридным двигателем мощностью 334 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен множеством систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания автомобиля в полосе, помощи при движении задним ходом и обнаружения пешеходов.Стоимость автомобиля составляет 9 845 000 рублей. Автомобиль также имеет многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, систему бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и мультимедийно-развлекательную систему с двумя экранами. Внедорожник также предлагает "капитанские" кресла на втором ряду.
https://1prime.ru/20250121/avto-854322724.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854339355_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bda7f6682cbbcdb3cf895c0f0b514ff9.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:47 21.01.2025
 
Дилер привез в Россию Hyundai Palisade нового поколения

Autonews.ru: в Россию привезли Hyundai Palisade нового поколения за 9,85 млн руб

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Palisade
Автомобиль Hyundai Palisade - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Автомобиль Hyundai Palisade
© Фото : Hyundai
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В России начались продажи нового поколения кроссовера Hyundai Palisade от дилера, передает портал Autonews.ru.
Отмечается, что Модель доступна в комплектации Caligraphy с гибридным двигателем мощностью 334 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен множеством систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания автомобиля в полосе, помощи при движении задним ходом и обнаружения пешеходов.
Стоимость автомобиля составляет 9 845 000 рублей. Автомобиль также имеет многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, систему бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и мультимедийно-развлекательную систему с двумя экранами. Внедорожник также предлагает "капитанские" кресла на втором ряду.
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Русские ценят класс: эти авто разлетаются на вторичке, как горячие пирожки
08:30
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала