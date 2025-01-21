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Китай нарастил разрыв с США по экспорту легковых автомобилей

Китай нарастил разрыв с США по экспорту легковых автомобилей - 21.01.2025, ПРАЙМ

Китай нарастил разрыв с США по экспорту легковых автомобилей

США стали еще сильнее уступать Китаю, крупнейшему игроку в отрасли, в поставках легковых автомобилей на мировой рынок: по итогам января-ноября экспорт... | 21.01.2025, ПРАЙМ

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китай

сша

бизнес

авто

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США стали еще сильнее уступать Китаю, крупнейшему игроку в отрасли, в поставках легковых автомобилей на мировой рынок: по итогам января-ноября экспорт легковушек из США просел на 7%, до 54,8 миллиарда долларов, из-за чего разрыв по этому показателю между ними вырос в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости на основании данных статведомств двух стран. Экспорт Китая за аналогичный период прошлого года, напротив, вырос на 16,6%, до 82,8 миллиарда долларов. Таким образом, показатель США по итогам 11 месяцев оказался на 51% ниже. Согласно отчетности обеих стран за 11 месяцев 2023 года, разрыв в экспорте был не таким ощутимым: США отставали от Китая всего на 21%, продав зарубежным партнерам авто на 58,8 миллиарда долларов против китайских поставок в 71 миллиард долларов. Таким образом, экспортный разрыв между двумя странами за год вырос в 2,5 раза. Крупнейшим покупателем легковых авто из США на сегодняшний день является соседняя Канада: только на нее одну приходится 26% поставок, это столько же, сколько у Европы, вместе взятой.

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китай

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китай, сша, бизнес, авто