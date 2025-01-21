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Россиянам рассказали, как покупать авто по параллельному импорту

Россиянам рассказали, как покупать авто по параллельному импорту - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как покупать авто по параллельному импорту

Владельцев иномарок, купленных по схеме параллельного импорта, могут обязать доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:35+0300

2025-01-21T12:35+0300

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авто

параллельный импорт

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Владельцев иномарок, купленных по схеме параллельного импорта, могут обязать доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении купли-продажи, рассказал юрист Георгий Габолаев журналу "За рулем".Как отмечается, для легковых автомобилей младше трех лет требуется экспертное заключение, но машины оформляли только по инвойсу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПокупатели недорогих "параллельных авто" (в основном китайских) могут быть вынуждены доплатить в течение трех лет.Таможенные и налоговые органы могут провести дополнительные проверки. В случае выявления несоответствий покупателю могут предъявить дополнительный платеж. Возможны штрафы и пени за недобросовестное оформление сделки.Габолаев рекомендовал покупателям проветять документацию перед покупкой, включая договор купли-продажи и таможенные декларации. Если цена значительно ниже рыночной, это должно насторожить. Перед покупкой и регистрацией автомобиля нужно проконсультироваться с юристом.

https://1prime.ru/20250121/volvo-854338576.html

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авто, параллельный импорт